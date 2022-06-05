酒泉航天城奶牛 每天聽鋼琴 冠軍日產80斤奶

聞名遐邇的航天鮮奶、酸奶，皆產自東風奶牛場。(取材自極目新聞)

神舟14號5日發射升空，執行此次任務的航天員在入住酒泉衛星發射中心航天員公寓問天閣時，誰來為航天員們提供生活保障？據悉，航天員們每天重要的營養來源之一、聞名遐邇的航天鮮奶與航天酸奶，就出自航天城裡的東風奶牛場。

極目新聞報導，東風奶牛場位於航天城的一角，走到門口還沒見牛，就先聞舒緩悠揚的鋼琴曲，這裡的260多頭奶牛，每天都沐浴在音樂聲中，體形健碩的黑白花色奶牛，不但耐嚴寒耐高溫 ，而且產奶量很高，據說奶牛場內的產奶冠軍日產奶量可達80餘斤(約40多公斤)。

報導指出，這裡每頭奶牛的耳朵上都有一個黃色標牌，類似於牠們的「身分證」，上面詳細記錄著奶牛們的出生日期，而當地資歷最老的奶牛，約2015年出生。

報導稱，每天早晨6點、下午2點半和傍晚6點半，奶牛們依次排隊擠奶，擠出的奶高溫殺菌後，再分裝成袋裝的鮮奶和杯裝的酸奶。東風奶牛場一天可生產鮮奶7000餘袋、酸奶1萬多杯。這裡所產奶製品奶味純正、不添加任何防腐劑、口感好，除了滿足航天員飲用外，還要保證工作人員、家屬的日常所需。

聞名遐邇的航天鮮奶、酸奶，皆產自東風奶牛場。(取材自極目新聞)

工作人員說，要實現養好牛，產好奶這個目標並不容易，有時還要忍受奶牛們的暴脾氣，牛糞牛尿濺到身上是常事，甚至有時候還會挨奶牛踢。不過，通過學習獸醫技術和多年實踐，這裡的工作人員已經學會與奶牛友好相處，也已經精通給牛「看診把脈」之術，還形成了一套自己的養牛方法。

裝卸草料、粉料、餵牛、治病打針、給牛接生，看似單一的養牛工作，每一步都有大學問；記好奶牛配種日期，為新生小牛針對性地投餵飼料，格外關照待產的母牛，每天早中晚按時擠奶，這些也要細心加耐心。