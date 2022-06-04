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中首部8K太空短片鳥瞰地球 超高清「飛越穹蒼」畫面 搶先公布

記者林則宏／綜合報導
全部720分鐘片段收錄壯美地球。（視頻截圖）
全部720分鐘片段收錄壯美地球。（視頻截圖）

「中國載人航天」微信公眾號端午節發布首支載人航天8K超高清短片。這支名為「飛越穹蒼」的影片是由神舟13號航天員翟志剛、王亞平、葉光富所拍攝，2分多鐘的影片呈現三名太空人早前在太空駐留期間，在引力消失、萬物失重下的工作與生活，以及從多段從太空鳥瞰地球的畫面。

影音來源：YouTube

神舟13號載人飛船去年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，三名航天員在太空進行了為期六個月的駐留，於今年4月16日順利返回地球，創下中國航天員連續在軌飛行時長新紀錄。

香港文匯報報導，三名航天員也帶回720分鐘8K級珍貴畫面，搶先公布2分多鐘的短片，是他們在太空站的舷窗前舉起攝影機，從太空中鳥瞰壯美地球。通過舷窗，航天員們拍攝到神舟十三號飛船停泊在太空站母港的身影，這是他們返回地球的「坐騎」。還記錄下中國人首次在太空站過春節的喜慶場景。

短片收錄神舟13號三位航天員首次在太空站度過春節的片段。 （視頻截圖）
短片收錄神舟13號三位航天員首次在太空站度過春節的片段。 （視頻截圖）

短片顯示，翟志剛寫春聯，葉光富掛福字，王亞平貼年畫，還有他們在春節與家人視頻通話的場景。王亞平與女兒甜蜜互動，小女兒奶聲奶氣的聲音從地面傳到太空站，王亞平滿臉笑容。

新華社指出，航天員在軌飛行期間，先後進行了兩次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了航天員長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。

此外，利用任務間隙，航天員還進行了兩次「天宮課堂」太空授課，以及一系列別具特色的科普教育和文化傳播活動。

葉光富在太空站的舷窗前使用攝影機。 （視頻截圖）
葉光富在太空站的舷窗前使用攝影機。 （視頻截圖）

報導稱，神舟13號載人飛行任務的圓滿成功，象徵中國空間站關鍵技術驗證階段任務圓滿完成，中國空間站即將進入建造階段。

據中國載人航天工程辦公室消息，5月29日神舟14號載人飛船與長征二號F遙14運載火箭組合體已轉運至發射區，於6月5日實施發射。

國際宇航聯空間運輸委員會副主席楊宇光接受中新社專訪時表示，神舟14號飛行乘組抵達空間站後，將是中國人不間斷長期駐留太空的開始。

神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自「中國載人航天」發布的影片）
神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自「中國載人航天」發布的影片）

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