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河南產糧大縣防疫 要農民工有核酸證明再割麥

中國新聞組／北京4日電
踏入6月，小麥主產區已經逐漸開始收割小麥。(路透資料圖片)
踏入6月，小麥主產區已經逐漸開始收割小麥。(路透資料圖片)

「抖音」平台近日有用戶發布短片稱，某地農民收割麥子也需核酸檢測證明引發關注。河南多個產糧大縣也「建議」在外農民工「非必要不返鄉」，不但要有核酸證明外，返鄉得提前3天報備。農業農村部2日承認問題，並稱已派出9個工作組分赴相關省分，確保各地麥收不受疫情影響。

自由亞洲電台報導，抖音短片顯示，一群農民朋友站在麥田打算收割小麥，突然遭人上前阻攔，聲稱割麥需要提供核酸檢測證明。氣急之下，一位年長的農民怒斥對方「為甚麼不讓割，要割」。

踏入6月份，小麥主產區已經逐漸開始收割小麥。但由於醫療衛生水準、管理水準等不如城市，農村的防控比城市更嚴格，多地出現防控「一刀切」的問題。不少村子直接「封村斷路」，不僅勸返外地返鄉農民，甚至連農民下地幹活都不允許。

報導指出，河南新鄉衛輝縣向在外農民工建議，非必要不返鄉，返鄉必須要提前三天報備。另外，核酸檢測報告、健康碼、行程碼等都要齊全。根據來自地區的不同，返鄉農民還要分別進行集中隔離、居家觀察等。

農業農村部農業機械化管理司副司長王甲雲2日在一個記者會上承認問題存在，並稱由5月29日開始，農業農村部陸續派出9個工作組分赴相關省分，開展小麥機收專項指導，協調解決困難問題，確保各地麥收不受疫情影響。

檢測 河南 疫情

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