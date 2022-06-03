蜘蛛人？貴陽少年從37樓外牆爬到3樓 驚悚畫面瘋傳

一名穿白衣的少年(紅圈處)在37層樓高的大樓外牆徒手攀爬，一路向下爬至3樓。(視頻截圖)

竟然有真人版「蜘蛛人 」出沒？近日一段影片在網路瘋傳，貴州省貴陽市日前出現一名穿白衣男子，在37層樓高的大樓外牆徒手攀爬，一路向下爬到3樓才獲救，過程全被對面大樓住戶拍了下來，民眾看了怵目驚心，急忙報案，據傳該男子年僅16歲，跟家人吵架後心情不好，才會從高樓往下爬。

綜合媒體報導，該棟大樓共44層，從影片中可以看到，一名身穿白色上衣、黑色長褲的年輕男子，從37樓一路往下移動，身上沒有任何安全裝備，只有雙手緊緊抓著露台及窗戶的邊緣，攀爬10多分鐘，場面令人膽戰心驚。消防員到場後，先是進入3樓住家，接著等到男子行經3樓時，將他一把拉進去。

男子隨後被帶回警局，轄區派出所表示，男子被救下來後並無大礙，據報其身分是攀岩人員。

救援人員還說，「我們在施救過程中，與該男子交流時，感覺他可能患有臆想症，他告訴我們，自己的雙腳被人捆住了，不僅如此，他說話邏輯很混亂，與正常人很不一樣，前言不搭後語。」消防員只能一邊安撫他的情緒，一邊想辦法施救。

據報導，有知情民眾爆料，這名年輕男子今年16歲，跟家人吵架之後一時衝動就往樓下爬了。男子的怪異行為讓很多網友驚嘆不已，「看著他爬，我都頭皮發麻，手心裡全是汗。如果精神方面真有問題，希望他的家人要好好照顧。」