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海賊王文具「辣眼睛」 家長喊退貨 網揶揄：大驚小怪

中國新聞組╱綜合報導
家長痛批女角的穿著「太辣眼睛」。（取材自微博）
家長痛批女角的穿著「太辣眼睛」。（取材自微博）

日本人氣動漫「海賊王」連載至今25年，人氣居高不下，最近還登上微博熱搜，原因是一名家長向電視台投訴兒子在天貓買的兒童節禮物「海賊王」主題筆組，筆盒及筆身上女角色衣著太過暴露「太辣眼睛」，掀起網友兩極討論。

綜合媒體報導，朱女士向浙江電視台節目「1818黃金眼」投訴，稱11歲的兒子最近在天貓買中性筆當兒童節禮物送給同學，當中包括一款「海賊王」主題筆，她收貨後大吃一驚，因為包裝及筆身上印的動漫角色娜美及羅賓的泳裝造型「很暴露，又不雅觀」，還發現商品說明寫上14歲以下兒童也可使用。

她批評這根本是「不雅圖片」， 要求天貓及商家處理，還表示「不應該出產這種商品」，要求店家退貨。但店家稱商品以「盲盒」形式發售，且商品有展示圖，買之前已能看見，朱女士質疑圖像太小沒看到，並批評淘寶方面有審核問題。甚至說：「兒子天天拿著這種筆寫字，那會造成怎樣影響？」

據報導，此事件在網路上掀起熱烈討論，微博風向大多不支持該家長的觀點，許多人揶揄這位媽媽太保守，大驚小怪，認為女角只是穿上了泳裝，「羅賓沒想到有一天自己還要打碼（打格）」、「以後內衣店也別開了，線上的也全打碼，泳池啊海邊也都關掉好了，畢竟這些都有傷風化啊！」

許多網友更擔心家長投訴會連累「海賊王」，讓漫畫被查禁，「真是倒了八輩子楣，這次帽子扣得太大」「真怕哪天海賊王都是馬賽克」。

最近有中國家長投訴「海賊王」相關產品的女角穿著太暴露。（取材自微博）
最近有中國家長投訴「海賊王」相關產品的女角穿著太暴露。（取材自微博）

動漫 微博 香港

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