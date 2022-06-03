亂加碼、缺管子… 上海人核酸採樣亂象頻傳

上海採樣點排隊時間過長，還出現檢測點亂加碼、檢測出結果太慢等問題。（取材自新民晚報）

上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，並開展常態化核酸採樣，但卻出現諸多亂象，有人排隊三小時還無法檢測 ，有的檢測點亂加碼、檢測結果太慢，對上海復工 復產造成一定影響。

隨著上海解封，72小時核酸陰性證明成為上海民眾出門的通行證，這兩天不少核酸採樣點出現大排長龍的景象。然而部分核酸採樣點層層加碼，讓民眾怨聲載道。

有上海市民表示，有小區附近的核酸採樣點只接受「72小時核酸陰性」的市民，很多民眾因沒有核酸陰性證明才去做核酸，卻又被告知沒有核酸陰性證明無法做核酸，覺得無所適從。

還有民眾在採樣點花費12個小時排隊，快排到時採樣點工作人員卻說「管子沒了」、「下班了」，讓民眾氣得跳腳。新民晚報報導，徐匯區一位姚姓民眾表示，1日是第一天上班，下班後到小區附近的核酸採樣點做核酸檢測。排了一個半小時後，眼看就要輪到自己，但工作人員卻告知「下班了」，便要暫停採樣，現場依舊是長長的隊伍，有人情緒激動，甚至打電話報警。

家住普陀區桃浦鎮的王姓民眾則表示，核酸採樣點隊伍長、人手少，好不容易排到了，被告知試管用完了，等工作人員送來試管，又過了半小時。此外，還有民眾反映，檢測點還存在「出來的結果緩慢，有人15個小時還沒出報告」，造成民眾無法出門等困擾。

對於常態化核酸採樣第一天，出現的諸多亂象，上海市官方向民眾致歉並表示，將加密採樣點，增加採樣人手，延長服務時間，優化流程，以及健全問題發現及應急處置機制。