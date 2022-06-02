我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

上海男被封2個月 整理出小區86種野草 還當生菜吃

中國新聞組／上海2日電
博主分享食用野菜的美食圖。（取材自九派新聞）
博主分享食用野菜的美食圖。（取材自九派新聞）

最近，一篇名為「封了57天後，在小區發現了84種草藥，43種野菜」的文章在社交媒體上刷屏。長沙廣電星視頻報導，一位博主發文稱小區封閉兩個多月，在小區裡繞圈散步時，研究了一下野生野長的野草。他每天對它們分辨歸類拍照存檔，然後再上網比對蒐集信息，57天下來的結果讓人大吃一驚，小區裡的這些野草居然有86種。

影音來源：YouTube

該博主將這86種植物共分成8組，每種植物都標明了編號、科屬、拉丁名字。其中有43種可食用，6種植物有毒，7 種被列為外來入侵物種名單，84種可入藥。

網友表示可食用的植物數量比菜市場蔬菜品種還豐富，這位博主也分享了食用野菜的美食圖。表示野苦苣菜真的挺好吃，不像菜市場的生菜只有口感沒味道，有一種草本特有的豐富苦香，而且四季都能找到可食用的嫩葉，小區裡的一株都被他薅禿了。

網友不斷轉發博主的文章，有人說「這才是吃貨界的天花板」，也有人稱讚「好有心的筆記」。

另據新聞晨報報導，這篇文章的作者暴岩是一名在上海工作生活的80後。他表示，從小就對植物感興趣，上了初中以後更是癡迷，他說，「記得高三那一年，在課業繁重的時候我還會抽出時間去做一些植物筆記。現在回頭想想，其實還是挺瘋狂的」。

他還表示，自己的出發點不是為了窮盡小區裡的所有野生植物，「只是那段時間的苦中作樂罷了。既然都要解封了，也要開始歸類整理工作了」。

關於為什麼會做能不能吃這樣一個奇奇怪怪的分析總結，他說，「我覺得這是很多人面對植物的第一反應：能不能吃，有沒有用，有沒有毒，趨利避害…… 面對植物，作為一個生命體的反應和態度是後面可能會發生改變的，而且這一點我覺得更重要」。

一位博主發文稱小區被封2個月，在綠化帶散步時竟發現86種野草。（取材自九派新聞）
一位博主發文稱小區被封2個月，在綠化帶散步時竟發現86種野草。（取材自九派新聞）
博主整理的植物筆記。（取材自九派新聞）
博主整理的植物筆記。（取材自九派新聞）

美食 蔬菜 YouTube

上一則

港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍

下一則

整棟裝防盜網 河北樓房變鳥籠 消防提醒：應留逃生窗

延伸閱讀

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間
解封第一日 上海檢察長張本才落馬

解封第一日 上海檢察長張本才落馬
上海逾40家旅遊景區恢復開放 飯店民宿預訂量爆漲

上海逾40家旅遊景區恢復開放 飯店民宿預訂量爆漲

熱門新聞

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎