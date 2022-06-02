上海男被封2個月 整理出小區86種野草 還當生菜吃

博主分享食用野菜的美食圖。（取材自九派新聞）

最近，一篇名為「封了57天後，在小區發現了84種草藥，43種野菜」的文章在社交媒體上刷屏。長沙廣電星視頻報導，一位博主發文稱小區封閉兩個多月，在小區裡繞圈散步時，研究了一下野生野長的野草。他每天對它們分辨歸類拍照存檔，然後再上網比對蒐集信息，57天下來的結果讓人大吃一驚，小區裡的這些野草居然有86種。

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該博主將這86種植物共分成8組，每種植物都標明了編號、科屬、拉丁名字。其中有43種可食用，6種植物有毒，7 種被列為外來入侵物種名單，84種可入藥。

網友表示可食用的植物數量比菜市場蔬菜 品種還豐富，這位博主也分享了食用野菜的美食 圖。表示野苦苣菜真的挺好吃，不像菜市場的生菜只有口感沒味道，有一種草本特有的豐富苦香，而且四季都能找到可食用的嫩葉，小區裡的一株都被他薅禿了。

網友不斷轉發博主的文章，有人說「這才是吃貨界的天花板」，也有人稱讚「好有心的筆記」。

另據新聞晨報報導，這篇文章的作者暴岩是一名在上海工作生活的80後。他表示，從小就對植物感興趣，上了初中以後更是癡迷，他說，「記得高三那一年，在課業繁重的時候我還會抽出時間去做一些植物筆記。現在回頭想想，其實還是挺瘋狂的」。

他還表示，自己的出發點不是為了窮盡小區裡的所有野生植物，「只是那段時間的苦中作樂罷了。既然都要解封了，也要開始歸類整理工作了」。

關於為什麼會做能不能吃這樣一個奇奇怪怪的分析總結，他說，「我覺得這是很多人面對植物的第一反應：能不能吃，有沒有用，有沒有毒，趨利避害…… 面對植物，作為一個生命體的反應和態度是後面可能會發生改變的，而且這一點我覺得更重要」。