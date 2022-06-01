上海逾40家旅遊景區恢復開放 飯店民宿預訂量爆漲

上海目前逾40家景區已率先開放，除了景區外，飯店民宿也迎來大量預訂。記者林汪靜／攝影

上海市疫情 大幅和緩，1日全面恢復正常生產生活秩序，目前逾40家景區已率先開放。除了景區外，飯店民宿 也迎來大量預訂。比如，去哪兒大數據顯示，5月31日上海酒店預訂量較前一天漲幅達1.5倍，而1日截至中午12時，預訂量已超過5月31日同一時段。

澎湃新聞報導，根據上海市文化和旅遊局發布的「上海市文旅場所嚴而有序恢復開放工作指引」（試行），1日開始，上海將有序開放「主要旅遊資源位於室外或50%以上旅遊項目位於室外」的A級旅遊景區。之前，東方明珠、世紀公園、辰山植物園 等景點已宣布於1日起開門迎客。

上述政策公布後，攜程平台「上海」目的地的即時訪問量較上周同時段大漲132%。攜程數據顯示，目前平台上有逾40家上海景區率先開放，並已在平台恢復交易訂單，其中包括將於2日開園的上海動物園、上海植物園及3日開園的上海海昌公園、太陽島度假旅遊區、崇明荷花博覽園、上海太陽島度假酒店森林溫泉等。

海昌海洋公園1日宣布，旗下上海海昌海洋公園在暫停開放83天後，將於3日重新開園，其中，上海海昌公園將於3日至10日免費向公眾開放，每日限量5000人，並於今年面向大陸全國醫護工作者免費開放；11日起，上海海昌海洋公園將根據防疫要求限流，日最高承載量不超過核定值的75%。

從攜程平台的預訂情況來看，在率先開放的旅遊景區中，以森林公園、動植物園等親近自然特徵的景區為代表，最受到大陸用戶歡迎。

除了景區外，上海酒店民宿預訂量大增。去哪兒大數據顯示，5月31日上海酒店預訂量較前一天漲幅達到了1.5倍。6月1日截至中午12時，上海酒店預訂量已超過前一天同一時段，上海景區的搜尋量則大漲2倍；去哪兒數據顯示，上海四星級酒店恢復最快。5月31日，上海四星級酒店預訂較前一天增幅達到了近5倍。

民宿方面，途家民宿平台的數據顯示，5月31日上海民宿的搜尋量是前一天的近2倍。位於上海近郊的棲夢·新月民宿負責人朱偉表示，自家民宿5月31日就在途家平台上上線預訂，目前6月2日已經滿房，後續的訂單在逐漸恢復中。另一家位於上海人民廣場的雪碧民宿負責人孫路碧指出，5月31日民宿預定上線後，當晚就接到兩筆訂單，一筆是入住7天的長期訂單，一筆是端午的訂單，都是上海本地旅客預訂。