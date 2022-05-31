上海搶復工？ 小區：如何進出未明朗

上海官方前天表示，將從6月1日起全面復工 復產復市，恢復正常生活秩序，並強調除中、高風險地區和封控區，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入； 不過，媒體報導指出，企業員工如何從小區走出去尚未明朗。

澎湃新聞報導，上海市常務副市長吳清前天在記者會上說，這次疫情 對上海經濟社會發展產生巨大的衝擊，市場主體遭遇的困境前所未遇。吳清表示，上海將取消對企業復工復產復市不合理的限制，取消「白名單」制，擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，支持各行業領域復工復產復市，穩步提高企業達產率。

此外，上海市經信委主任吳金城說，6月1日起，上海進入全面有序復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段，將取消對企業復工復產審批審核，保證企業員工能夠正常上下班通勤。

不過，財新網報導，記者會並未針對6月1日上海全面復工復產復市之後，人員如何進出小區進行細則規定。

報導提及，一名上海浦東新區的小區工作人員表示，目前防範區的小區進出政策仍是憑「出入證」一周進出2次，每次3小時。而針對復工企業則是需要區防控辦蓋章和「復工證（輪換）」才能進出。

這名小區工作人員說，「目前出入證仍在使用，全面復工後的進出政策，我們也在等通知。」

另外，上海市30日發布「關於6月1日起全市住宅小區恢復出入公共交通恢復運營機動車恢復通行的通告」，指稱除中高風險地區和封控區、管控區外，各社區將不得再以任何理由，限制居村民出入。

通告指出，6月1日零時起，公共交通恢復營運。上海市域內地面公車、軌道交通全部恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。機動車恢復通行。終止施行機動車電子通行證制度，巡遊計程車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

現今，上海僅恢復3條地鐵 和連接火車站、醫院等地的公交線路，跨區、跨江通勤仍不方便。浦東新區通報於30日全部恢復區內公交，但跨區線路仍不在恢復之列。一名上海地鐵9號線員工表示，目前尚未接到6月1日復工上班的通知，線路恢復時間仍未定。