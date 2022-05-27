眼呆滯、吐舌頭… 小學教材插圖被罵「醜化中國人」

教科書中插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物還吐舌頭「比耶」。（取材自觀察者網）

中國人教版（人民教育出版社教材）小學數學教科書最近引發爭議，甚至霸榜微博熱搜第一，該教科書中插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物還吐舌頭「比耶」，被網友批評「太醜」、「醜化中國人」、「真的醜死了。」對此，人民教育出版社回應將重新繪製，真誠接受社會各界監督。

極目新聞報導，近日，人教版數學教材插圖引發爭議。有網友表示，插畫人物一律都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡、目光呆滯、眼神奇怪，對比其他版本的教材插圖，美感差距很大，引發不少學生家長吐槽。

觀察者網報導，網友表示，教材的插圖設計本身也是一種教育，會潛移默化影響學生的審美，建議更換插圖。

不過，也有些人持不同的看法，21世紀教育研究院院長熊丙奇就表示，審美是較為個人的事，「應該用理性態度對待」，「切不能單純在網路上進行情緒發洩」；也有些網友表示，吐槽插圖中的人物「眼睛無神、翻白眼、眼距過寬」等等，都是「過度解讀」，還有些家長受訪表示「能接受這種畫風」。

中國教育部 官網23日印發了「關於教材工作責任追究的指導意見」，其中明確指出，要全面落實教材編寫、審核、出版、印製發行、選用使用等各方面主體責任，同時要加大對違法違規行為的查處力度，為高品質教材體系建設提供有力保障。

北京 日報報導，對此，人民教育社回應「著手重繪」，人民教育社表示，對社會各界好的意見建議虛心採納，已著手重新繪製有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水準，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。同時，將舉一反三，全面評估所出版教材的封面、插圖，進一步提高設計品質，並真誠接受社會各界監督。

據了解，相較於中國部編版教材（中國國家教育部編寫，提供各地中小學統一使用的通用教材），人教版類似於輔助教科書。

九派新聞報導，據悉，教育部教材局已介入調查。

澎湃新聞報導，這版小學數學教材，涵蓋一年級到六年級，於2012年或2013年審定，版式設計和插圖來自「北京吳勇設計工作室」。

公開資料顯示，吳勇畢業於中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)裝潢系書籍裝幀專業。是一名設計師，北京吳勇設計工作室創始人。曾任中國青年出版社美編室副主任、聯合國 兒童基金會（中國地區）藝術顧問。

吳勇曾為汕頭大學長江藝術與設計學院視覺傳達專業主任、教授、碩士生導師。據廣東公共頻道「DV現場」報導，汕頭大學一篇以「人教社小學數學教材插畫」為研究對象的碩士論文曝光，指導老師為吳勇。論文中「褒讚」該版本數學教材插圖，稱「更顯活潑，更符合兒童氣質」。文中還指出「畫面精美程度媲美商業繪本」。