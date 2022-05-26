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中國無所不在的核酸檢測 在深圳連死者也要驗PCR？

記者林則宏／綜合報導
有網友形容，核酸檢測已成為目前中國最蓬勃發展的產業。圖為位於北京市順義區的一家氣膜核酸檢測實驗室。（新華社）
有網友形容，核酸檢測已成為目前中國最蓬勃發展的產業。圖為位於北京市順義區的一家氣膜核酸檢測實驗室。（新華社）

中國的核酸檢測無所不在，連死者都逃不過。據中國新聞周刊報導，有網友反應，在深圳市政服務APP「i深圳」的「智慧殯葬」頁面內，收到「溫馨提示」：「在疫情期間，對封控、管控、防範區的逝者，報喪人需額外提供逝者核酸檢測證明」。

對此，有中國網友批評：「這是什麼奇葩規定？死人也不放過？」還有網友嘲諷，這是要求民眾必需「有序死亡」，防止「惡意逝世」嗎？

對此，深圳殯儀館工作人員回應稱，這項規定今年以來確實一直存在，一般是要提供死者24小時內的核酸檢測證明。在實在無法出示的情況下，也可以提供家屬的核酸證明。深圳殯儀館解釋，如此若逝者本身患有新冠肺炎，殯儀館會有相應的政策和處理流程。

上觀新聞指出，這項消息近期在中國坊間鬧得沸沸揚揚，且飽受爭議。但由於深圳目前沒有「封控區」、「管控區」，因此已經無需再提供逝者核酸證明。深圳「智慧殯葬」頁面，26日也未再跳出「提供逝者核酸檢測證明」的「溫馨提示」。

中國南開大學病毒學副教授高山表示，「病人去世後，屍體會有一段時間仍然攜帶病毒，正如之前曾有病毒隨快遞、外賣進行傳播」。至於亡者攜帶的病毒是否會排至空氣、傳染性如何，尚未有確切的研究。 

有網友戲稱，核酸檢測在中國已經形成完整的產業鏈：剛出生的要檢測，活著謀生的要檢測，死後依然要檢測，連祭拜的貢品要檢測。

檢測 疫情 新冠肺炎

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