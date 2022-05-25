陪讀15載… 東北財經大學師生告別校貓「在喵星要幸福」

「在喵星要幸福」，東北財經大學為校貓「大黃」發訃聞。(取材自微博)

「 2008-2022，記得有一隻叫大黃的貓，曾陪伴東財學子度過每一個在之遠樓學習的日子……」在東北財經大學官方微博 ，送別「校寵」橘貓「大黃」的博文下，東財校友暖心又傷感的臨別贈言，刷了一屏又一屏——「以後，沒有大黃迎接我了……」、「畢業快樂，在喵星要幸福啊。」

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據新華每日電訊報導，這是一段「集萬千寵愛於一身」的故事， 2008年，大黃出生在東北財經大學國際交流與合作處西側的貓群「部落」，不久後，它離開家人，向南行走100多米，來到了之遠樓，自此安家。

之遠樓是東北財經大學的主教學樓，一隻貓出現在一樓大廳裡，不僅不怕人，還悠然自得地曬太陽，很快引起了老師和同學們的注意。大黃從來都是乖乖的，被人撫摸時不反抗，偶爾有點高冷和小傲嬌，很快就俘獲了大批學子的心。

東北財經大學校貓「大黃」病逝，師生不捨。（取材自新華每日電訊） 下雨天，大黃在學生們為它撐的傘下躲雨。（取材自新華每日電訊）

「黃總早」、「大黃學長好」、「黃哥」……儘管大黃日漸肥胖 ，好像也缺少捕鼠技能，但是東財師生對它的愛卻與日俱增。同學們說，「大黃是之遠樓的鎮樓之寶」， 「在東財，一定要跟大黃搞好關係。」

作為東財人的集體校寵，大黃看著一波波學生上課下課，看著一屆屆學生入學畢業，還偶爾去教室「聽課」、在走廊「巡邏」，甚至參加期末考試的「監考」。

報導指出，大黃在教學樓前陪著學生們上下課，它出現在一幅幅學子的手繪畫中，被拍在各種合影裡，展示在春節時的微信 紅包封面上，成為東財人心中最溫情的校園文化符號。

有大黃形象的微信紅包封面。 （取材自新華每日電訊」 大黃的手繪形象。（取材自新華每日電訊）

在這裡，牠也度過了貓生中的一次次難關，2014年，大黃病了，為了救它，學生們募款5000多元，30多名大學生志願者，輪流在寵物醫院陪護大黃，沒多久，大黃的身影又出現在之遠樓前。

2018年，大黃在寵物醫院治療期間「越獄」逃跑，卻找不到回家的路，學生們發起尋找大黃的接力，連夜搜尋才找到了它。

今年5月，15歲的大黃身體越來越差，出現了橫膈膜疝氣等問題，由於校園封閉管理，校內同學把生病的大黃交給在校外的校友，儘管大家都在努力挽救，但由於大黃年齡太大、部分臟器壞死，沒能挺過這一關。

大黃帶著東財學子對牠的愛前往喵星，校友們留言記錄了大黃最後的時光：「她就躺在我的懷裡，安靜地睡著心中的難過無法言表」、「我還等著和它一起拍畢業照呢。」

東財的師生，和一直照顧它的保安大爺都很難過，很多畢業的校友們，也紛紛留言送別「大黃學長」。

在學生眼中，大黃不僅僅是一隻貓，更是讀書時最溫暖的陪伴，是記憶中最難以忘懷的青春，願你仍然慵懶地躺在喵星的陽光下，依舊看著財園四季、人來人往，想念你，想念曾一起走過的青春。