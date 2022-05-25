疫情膠著 孫春蘭回防北京 天安門廣場暫封21天

中國爆發新冠肺炎疫情以來，天安門廣場首度「關門」，暫停參觀21天。(路透資料照片)

北京疫情 仍陷膠著，至今已持續一個月。中國國務院副總理孫春蘭近日已從上海轉赴北京指導防疫工作。她表示，要採取更徹底的措施，加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩、以快制快，盡快實現社會面清零。此外，天安門 廣場暫停參觀21天，這是天安門廣場首度因為疫情暫停開放參觀。

北京天安門地區管理委員會官網昨宣布，按照「從嚴從緊落實疫情防控措施」要求，為進一步降低疫情傳播風險，天安門廣場自5月25日至6月15日，暫停當日預約參觀服務。

先前為因應本土疫情蔓延，天安門廣場去年12月15日起實施預約入場制，規定散客及團客都須事先預約才能進入；其後又進一步要求入場前須提供健康綠碼和48小時核酸陰性證明。北京4月再爆疫情後，天安門廣場即陷入一片冷清。

此外，孫春蘭23日到海淀區、東城區實地考察發生聚集性疫情的五道口購物中心、海淀街道友誼社區、東方新天地商業區，了解重點場所疫情防控、社區封控、風險人員流調排查和轉運隔離等情況。她強調，要加強工作統籌和區域協同，將工作力量和防疫資源向疫情重點地區傾斜，刻不容緩加快聚集性疫情處置。

北京24日通報新增41例確診病例及6例無症狀感染者，感染數雖不及上海，但仍處於未明顯減少的情況。目前北京全市共有高風險地區9個，中風險地區23個。北京這波疫情中，豐台區、房山區及海淀區較嚴重。

海淀區委常委肖丹昨表示，過去24小時，海淀區新增本土確診9例，均為集中隔離點檢出。海淀區現有封控區23個、管控區8個。海淀區嚴格落實各項防控措施，封控區堅持實行「區域封閉、足不出戶」，管控區居民除了核酸採樣、倒垃圾、拿包裹外，人員嚴格居家隔離、足不出戶。

海淀區友誼社區因驗出19例陽性確診，海淀官方指出，為最大限度降低社區傳播風險，安排轉運車輛100輛，將友誼社區1800多名民眾轉運至河北張家口隔離。