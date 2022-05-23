未按時核酸 皖贛多地健康碼變灰色 民眾恐存步難行

有1億人口的河南省展開常態化核酸檢測，必須48小時做一次核酸。(取材自微博)

「今天你核酸了嗎？」5月來，中國多地正探索常態化核酸檢測 ，目前已有北京市、上海市、山東省、山西省、江西省、湖北省在全省（市）開展常態化核酸檢測；而在江西省、安徽合肥、遼寧大連、湖北武漢等地，居民如無故不按規定頻次檢測，健康碼 將會變灰碼，或使用受限，導致寸步難行。

紅星新聞報導，浙江杭州是最早開展常態化核酸檢測的城市之一，4月28日已常態化核酸檢測。杭州按照「1530」的標準設置採樣點，即步行15分鐘內到達採樣點，排隊等候不超過30分鐘。目前已經設置採樣點位1萬多個。

河南 5月21日起要求全省居民每48小時應完成至少一次核酸採樣（即間隔一天採樣一次）。河南省共有1億人口。省會鄭州市先行先試，5月底啟動，其他省轄市6月底前建立工作機制。

天津自5月22日全市範圍開展新一輪全員核酸檢測。未在規定時間內參加核酸檢測的居民，「健康碼」調整為「橙碼」。

上海奉賢要求5月23日開始隔日開展全員核酸檢測。上海市閔行區也發布公告，6月1日以後，全面實施疫情防控常態化管理，逐步全面恢復正常生產生活秩序。

安徽蕪湖自5月23日起啟用「蕪湖市核酸檢測證」，未按照規定核酸檢測，其「核酸檢測證」將由綠色轉為灰色。蕪湖市域內所有人員每5天至少要進行1次常態化核酸檢測。

江西南昌規定，全市中學非畢業年級和小學、幼兒園學生5月23日復課。非畢業年級返校須持72小時內核酸證明，各校不得層層加碼。

江西省衛健委已出台指導意見，將對非重點崗位、非特殊行業、非公共場所及非暴露型服務行業人員的普通人群實行3天1檢。江西新余、上饒等市隨後通告，對醫療機構、監所等重點場所從業人員1天1檢；對工業企業、賓館酒店、快遞外賣、餐飲服務等其他高風險暴露人群2天1檢。

廣東深圳每3萬人建設1個便民核酸檢測點，查驗核酸要求的是72小時。