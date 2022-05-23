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「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手

中國新聞組／北京23日電
男子的裸背全是紋身，右下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」。（視頻截圖）
男子的裸背全是紋身，右下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」。（視頻截圖）

5月20日因諧音「我愛你」，被定為網路情人節，不少人都趁機向愛人告白或放閃。一名男子就在「我愛你」當天，向只交往6天的網戀對象表達最濃愛意，在背部刺滿心形圖案，並留下如山盟海誓般的情話—「滿眼都是李洲鑫懿（女友網名）」。

香港01報導，該癡情男在朋友圈發千字文示愛，並上載多張紋身圖，他指「520」這天正是他們網戀的第6天，2人相隔1633公里，他每日都等候女友到天黑。男子坦言「520」沒什麼可以送給她，「我以前也沒和任何人過520，我唯一能給妳的就是現在的我，所有我的一切」，這「一切」正是其「很普通也沒多少錢」的背部，希望透過全背刺青，讓女友體會他的愛意，「希望妳能收下這一切，以後我只屬於妳」。

從照片可見，男子右背下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」，隔著螢幕都感受到這段情是何等刻骨銘心，紋身周園都泛起滿有痛楚感的紅腫。

癡情男的行為讓網民看到傻眼，紛紛默默為他祈求交往長久一點，「一定要是真愛」、「我還看成了6年」、「網戀6天就紋滿背送女友？」、「希望不是網婆變網公」；亦有人擔心涉事女友的安危，感覺一分手就會被報復，「出門注意安全」。有網民則表示要大力為他祈求不要分手，「不知背怎麼辦了」。

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