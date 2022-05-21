「學習」踢鐵板? 廣西「紅寶書」回收

廣西出版「紅寶書」吹捧國家主席習近平，後招抨擊喊停，紅寶書全數回收。(取材自廣西南寧市橫州政府網站)

中國廣西壯族自治區不久前參照文化大革命時期的「毛語錄」，出版「紅寶書」吹捧中國國家主席習近平 ，卻招致瞎搞個人崇拜的抨擊，引來反感之餘「紅寶書」全數回收。

香港媒體報導，廣西近月來，先是製播6集的「緊跟偉大復興領航人踔厲篤行」電視系列報導，自治區黨委會議更高喊要「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。隨後黨代表大會全體投票 通過，最高領導人習近平當選中共20大代表，同時發起學習紅寶書的宣傅，彷彿又回到半世紀前的中國。

報導說，所謂紅寶書不過就是「習近平新時代中國特色社會主義思想『大家學』」系列的「口袋書」，收錄習近平去年4月視察廣西的講話，以及對廣西的工作指示等。設計樣式猶如文革時期的「毛主席語錄」，派發至學校、農村企業、醫院，將此書吹捧為「村民手中的掌中寶」，而民眾手持口袋書擺拍的照片也在網上廣傳。

紅寶書被派發至學校、農村企業、醫院，民眾手持口袋書擺拍的照片也在網上廣傳。(取材自廣西南寧市橫州政府網站)

據報導，廣西官方此舉隨即踢到鐵板，引發「高級黑」質疑，挨轟是搞個人崇拜，令人警覺文革是不是會再現？

隨後即傳出廣西已下令回收並銷毀紅寶書，百度 也找不到宣傳口袋書的照片和報導。大概是各界反應引起了宣傅系統的關注，出手叫停；地方官員瞎「造神」，只會引發民眾反感，而且不一定能夠穿上「護身甲」。