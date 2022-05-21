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專家批封控 鍾南山基金會發布撤銜通告又撤除

中國新聞組／北京21日電
上海防疫人員在封控區內噴灑消毒劑。（路透）
上海防疫人員在封控區內噴灑消毒劑。（路透）

中國當局堅持「動態清零」防疫政策屢遭質疑。經常就疫情防控發表看法的病毒學專家常榮山，日前在新加坡媒體發表文章，提醒封控政策所帶來的次生災害，「不及時調整，將構成違法行政行為」。常榮山疑惹怒當局，近日被廣東省鍾南山醫學基金會撤銷專家顧問資格，但通告發布後又被撤除。

綜合港媒報導，常榮山是汕頭大學病毒學專家、流行病現場調查專家，長期關注新冠肺炎疫情。鍾南山醫學基金會是在著名傳染病專家、名譽理事長鍾南山院士支持下，經廣東省民政廳批覆成立的非公募基金會。

據鍾南山醫學基金會12日所發出的通告，稱常榮山在任該基金會專家顧問庫（第一批）期間，超出專家顧問庫專家權限，未經審批備案和同意，即以「鍾南山醫學基金會入庫專家」名義於5日在聯合早報發表「常榮山：中國冠病甲類控制該修改了」文章，對基金會造成嚴重不良影響，並嚴重損害基金會的聲譽和形象；鍾南山醫學基金會又稱即日起撤銷常榮山專家顧問資格，並要求其郵寄退回聘書原件並刪除相關圖片。

但蹊蹺的是，鍾南山醫學基金會通告13日在官網「通知公告」欄刊出後，後來已被刪除。有媒體記者致電該基金會諮詢熱線，但無人接聽。而常榮山在15日出席經濟觀察報講座，也未對此事作出回應。

據了解，聯合早報網站仍能見到常榮山的文章，但文末顯示的作者身分已非「鍾南山醫學基金會入庫專家」。

常榮山在文中稱，中國政府在2020年1月20日公告把冠病納入法定傳染病，並定為「乙類管理、甲類控制」。他說，甲類控制是對正常生活按下「暫停鍵」，是不得已而為之的極端全社會封控方式。

文中稱，現在中國的甲類控制已經由高、中風險區式封控，優化改進為封控區、管控區、防範區「三區防控」，造成城區間人流、物流被嚴重阻遏。

常榮山提議國家衞健委及早組織流行病學等領域專家對冠病造成的危害、防控成本等召開研討會，修改「甲類管理」，「探討可持續的防控模式，應對未來變異株可能的低烈度流行，在保護國民生命、維繫正常生計兩者之間找到平衡。」

鍾南山 醫學 疫情

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