上海逐步解封 美媒：僅恢復點對點上班 「繁榮景象」疑「造假」

上海逐步解封中，預計22日將恢復跨區公共交通。圖為上海一座橋梁18日依然設置路障，限制人車通行。（路透）

上海已連續六天「社會面零新增」，逐步推動「解封」。但考量「感受度不高」，官方昨宣布將分兩階段推動企業復工 復產，並自22日起逐步恢復跨區公共交通運輸。不過才剛官宣，閔行區又因疫情 封控。美媒則稱所謂「解封」只是恢復工人「點對點」上班，全市仍處於封控狀態，質疑當局對上海「繁榮景象」報導「造假」。

上海官方昨通報，新增本土確診病例88例和無症狀感染者770例，均在閉環管控中發現。這已是上海連續六天「社會面零新增」。隨著疫情持續好轉，各小區、街道設置超過一個月各種隔離設施與路障正逐一拆除中。

上海市副市長張為昨天表示，上海以「循序漸進、鍊式推動」為原則推動復工復產的企業範圍雖不斷擴大，但論絕對數仍只是小部分。主要原因是前期疫情膠著，企業是否能達到高標準的防疫要求非常關鍵。由於前期的復工復產對廣大的中小微企業可能感受度還不高、獲得感還不強，官方已制定分階段的復工復產以及助企紓困 措施。

主要分為兩個階段：第一階段（5月底前），企業主要採取閉環或半閉環運行，包括封閉生產運營、點式復工及氣泡式管理。第二階段（6月上旬開始），加快復工復產向縱深推進，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

目前上海有近87％的民眾處於「防範區」內。張為也宣布，22日起將逐步恢復跨區公共交通。優先恢復的基本覆蓋所有中心城區，以及全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。但乘客需持48小時核酸陰性證明才能搭乘。此外，上海預計6月上旬各寄遞企業將全面恢復個人寄遞業務。

不過自由亞洲電台報導，上海市此前宣布16日起分階段推進復商復市，但有居民通過短片展示，全市仍處於封控狀態，所謂「解封」只是恢復工人「點對點」上班，居民處境並無改變。質疑當局所言和當地傳媒對上海「復工繁榮景象」的報導是「造假」。

據報導，閔行區疫情防控指揮部昨天發布通告，19至20日組織新一輪核酸檢測，區內的封控區、管控區、防範區採取足不出戶、人不出小區的嚴格管控措施。

另浦東新區一些居民也拍視頻稱當地小區被封了60天，至今沒有解封，「點對點的定向復工復產，這就叫解禁解封了嗎？」報導並質疑2800萬人其實僅數十萬人復工。