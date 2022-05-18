西湖「柳樹換月季」杭州書記致歉 避習「兩山論」地雷

5月13日清晨，西湖斷橋西側北山街沿湖岸邊，七棵柳樹已補種完成。（杭州西湖風景名勝區管委會）

杭州西湖斷橋邊七棵柳樹日前因為傾斜被移除改種月季，引發批評後補植新柳樹。杭州市委書記劉捷為此事件致歉，稱教訓深刻，並說要深入總書記習近平 對西湖保護、管理的重要指示。媒體評論，相較廣州砍榕樹堅持不悔改，最終引發官場震盪，杭州官員認錯表態，避開踩到習近平「兩山論」的地雷。

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杭州西湖景區管理部門早前改造西湖周邊景觀道路，移走了七棵柳樹並換成月季花，被批評破壞西湖「錢塘風月西湖柳」、「一株楊柳一株桃」的古典意境。西湖管委會風景園林局連夜補種沿湖七棵柳樹並追責，但新的柳樹並非原來移走的那七棵。

觀察者網報導，「西湖風貌和文化保護」民意懇談會前日召開，由市長劉忻主持，多名市委常委出席。會上有多文史專家與會，多人並受聘成為西湖風貌和文化保護督導顧問。

浙江省委常委、市委書記劉捷在會上也為西湖沿湖部分柳樹移栽事件的發生表示歉意。他稱西湖柳樹移栽破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對杭州的美好記憶和深厚感情，教訓十分深刻。

劉捷指出，要更加深刻認識到做好西湖風貌和文化保護是檢驗政治擔當、政治能力的重要試金石，是高水平建設歷史文化名城的必然要求，是實現人民共建共享美好生活空間的重要舉措，不斷增強西湖風貌和文化保護的思想自覺和行動自覺。

劉捷並要求全市各級領導幹部要加強學習，深化對西湖世界文化遺產內涵的理解，不斷提升對西湖風貌和文化保護重要性的認識，認真落實相關的工作舉措，讓西湖這一人類共同的財富永續傳承。

2020年廣州砍伐3000棵榕樹引發官場震盪，2021年12月中紀委通告10名領導幹部嚴肅問責，廣州市委書記張碩輔與市長温國輝同時被免職，廣州更是被停止「文明城市」資格一年。

港媒指出，廣州砍樹案在前，杭州迅速的認錯表態，也是避免踩中習近平「綠水青山就是金山銀山」的生態理論。「兩山論」是習近平在任職浙江省委書記時提出的生態理論，2017年10月18日，該主張寫入19大報告，以示他對環保工作的支持。