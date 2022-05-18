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對科技業監管鬆綁？ 劉鶴：支持平台經濟、民營經濟

記者林汪靜／綜合報導
中國國務院副總理劉鶴表示，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市。（新華社）
中國國務院副總理劉鶴表示，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市。（新華社）

中國全國政協17日舉行專題協商會，討論推動數位經濟發展。路透稱，中國副總理劉鶴在會中發言，一些科技業高層也出席，令外界關注北京對科技業監管的態度。央視17日晚引述劉鶴在會上表示，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市。

據人民政協報，中國全國政協17日舉行「推動數字（數位）經濟持續健康發展」專題協商會，政協將推動數位經濟發展，作為今年重要的協商議題之一。

路透引述知情人士指，約有100人出席這場會議，其中包括身兼政協委員的百度創辦人李彥宏和奇虎360創辦人周鴻禕等科技巨頭高層。報導並指，市場密切關注這場會議，並試圖從劉鶴等參會者的說法，探究北京當局對監管科技行業的最新態度。

據央視新聞，劉鶴和中國政協主席汪洋出席並發表談話。劉鶴表示，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。汪洋表示，要不斷做強做優做大數位經濟，使之更好服務和融入新發展格局、推動高質量發展。

報導提到，近百位政協委員參加會議，140多位委員透過履職平台發表意見。

新加坡聯合早報，過去一年多來，中國官方對互聯網企業的整頓，重創幾乎所有大型科技公司的估值，此次會議也被視為中國政府希望放鬆對科技行業監管打擊的最新跡象。

中國當局此前對螞蟻集團、滴滴出行和騰訊等科技巨頭祭出連串監管措施，造成業內巨大衝擊。不過，4月29日的中共中央政治局會議強調，要促進平台經濟健康發展，實施常態化監管，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施。有分析認為，隨著監管風暴對中概股的影響，及疫情衝擊經濟，北京可能鬆綁或調整對科技業的監管。

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