上海分階解封後 萬人「離滬潮」塞爆虹橋車站

上海分階段解封，近幾天上萬人從虹橋火車站搭車離開上海。(取材自推特)

上海封城超過1個半月後，中國官方宣布全市16個區已社會面清零，開始分階段解封，部分防範區對外交通陸續開放，出門必須攜帶「五證」。據統計，近2天有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海，排隊人潮一度長達數公里。

加價500元仍一票難求

上海17日新增本土確診病例96例和無症狀感染者759例，雖然病例數較前日略增加，但已連續三天病例數低於一千以下。上海官方強調要對「基礎較好的區」加快放開政策，以及展開壓力測試驗證「控得住、放得開」。

上海市政府16日開始分三階段解封，目標是在6月全面恢復正常生產與生活。第一階段解封首日，上海虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站，打算離開。有網友表示，一張離滬的火車票加價500元人民幣(約74美元)，仍然是稀缺，一票難求。

上海全市16個區17日都已實現社會面清零，圖為上海市民騎車遛狗。 (中新社)

進站排隊2小時像春運

上海虹橋火車站入站檢測 檢查手續也比較多，需要早早的提前1至2個小時就排隊等候入站，宛如春運。

據澎湃新聞引述虹橋火車站人員表示，16、17日從上海虹橋站出發的列車各有12班。每日載運的旅客達6000多人次。兩天下來，總計約1.3萬人自虹橋車站搭車離開上海。

報導稱，雖然逐步解封，但目前進入車站前仍須查驗旅客當日車票、48小時內核酸陰性證明加上24小時內抗原檢測（快篩劑）報告，或是24小時內核酸陰性證明，只有符合全部條件的旅客才能進入車站。這兩天仍有一些旅客因核酸報告過期、未做抗原檢測等原因而無法進站。

上海鐵路公安 處則通報，近日，上海鐵路警方發現一些不法人員透過網路搶票手段加價倒賣離滬火車票的情況，隨即組織多支專門警力開展集中打擊行動，目前已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6名，均依法採取刑事強制措施。

此外，港媒報導，上海市區開放仍然有限。如上海首個實現社會面基本清零的中心城區——普陀區萬里街道，街道不僅事先透過微信 公眾號將活動範圍繪成地圖發給市民，與其他街道和其他區交界處，還專門設置了路障。在每天規定的出行時間內，居民可以在畫定的範圍內步行或非機動車出行，並僅限前往指定的超市和藥店，不得流動到封控區、管控區和其他防範區，不得跨街道活動。

上海全市16個區17日都已實現社會面清零。 (中新社)

所謂的「有限流動」，還有非常嚴格的限制。具體可以歸納為五個「一」：一天、一戶、一證、一人、一次。採購生活物資和藥品需要「五定」：定點、定式、定量、定時、定人；每一次出行都需要攜帶「五證」：48小時核酸陰性證明、24小時抗原陰性證明、場所碼綠碼、小區出門證和指定商業機構的邀請卡。

每個小區被安排不同時間錯峰出行，每次出行時間在2小時內。憑證出門的居民測完體溫後出門，不少小區還在門口安排了消毒點，待到居民返回時，購買的物品、身上、鞋面、腳底等都需要經過消毒，才能進入小區。

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