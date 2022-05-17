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習家軍、警界新星林銳 任中央政法委副祕書長

記者陳政錄／綜合報導
中共中央政法委副祕書長林銳。（取材自澎湃新聞）
中共中央政法委副祕書長林銳。（取材自澎湃新聞）

曾長期在福建工作，因2018年接替孟宏偉，升任中國任公安部副部長一職，而被視為「警界新星」或「習家軍」一員的林銳，16日增加新職，任中央政法委副祕書長。

中央政法委員會官方新聞網站「中國長安網」16日更新「領導·機構」訊息，林銳已任中央政法委副祕書長。

在此之下，據中國官方資訊，林銳現任公安部黨委委員、副部長，中央政法委員會副祕書長等職。

公開資訊顯示，林銳，男，漢族，1967年8月生，福建閩侯人，中國人民警官大學計算機及應用專業畢業。

林銳過去長期在福建省內工作，歷任省公安廳公共信息網絡安全監察處副處長、泉州市公安局副局長（掛職）、省公安廳網絡安全保衛總隊總隊長，泉州市副市長、市公安局局長等職。

2013年10月，林銳轉任廈門市市長助理、市公安局局長，後於2015年5月起任廈門市副市長、市公安局局長。

2018年6月，林銳任公安部部長助理後，首位來自中國的國際刑警組織主席、前公安部副部長孟宏偉因違法違紀遭查，接著林銳於11月出任公安部副部長，受到外界關注。

中國共產黨中央委員會政法委員會，簡稱中共中央政法委員會、中央政法委，是中共領導和管理政法工作的職能部門，現黨組書記郭聲琨為中央書記處書記、副書記趙克志為公安部部長，其他委員包括最高院、最高檢、國家安全部、司法部等部門一把手。

公安 中共 司法部

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