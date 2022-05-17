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快遞業加快復工進度 上海人急問：我的快遞何時送達？

中國新聞組／北京17日電
上海快遞業正在加快復工進度。（取材自周到上海）
上海快遞業正在加快復工進度。（取材自周到上海）

根據市郵政局的通報，目前上海市已有16家快遞企業的分撥處理中心恢復運營，行業攬收和投遞業務量已經恢復到常態水平的六分之一。然而，不少市民依然困惑，「為何我的快遞永遠在路上」，「快遞何時送達」成為上海人最關心的事。

「周到上海」報導，儘管上海快遞業正在加快復工進度，但目前個人散件的派送依然面臨著兩大難關：第一是外地的快遞包裹要進上海，受到多重限制；第二是即使進到上海，末端的網點復工仍面臨難點堵點。

源頭部分，傳統的跨城快遞一般要經過以下鏈路：發貨人（地）送至攬件網點，再由區域分撥中心收集，再到另一區域分撥中心，再送派件網點，最後到達收貨人（地）。這一鏈路上必須全部暢通，包裹才能送達。但因為目前各種跨城交通運輸均受限制，運能大幅降低，剩餘的運力也以保障重點物資為先，而非個人散件。

快遞業內人士說，買家在下單時就可能面臨無法攬收的困擾，因為外地商家要給上海寄件，就要保證上述鏈路通暢，才能開出「三段碼」正常下單，否則無法攬件。

因此，雖然目前各大快遞正在積極復工復產，但目前能夠派送的包裹，還是以封控之前就積壓在本地的散單為主。

第二個難關是末端部分。上海市郵政管理局雖在日前通報已有21家快遞企業、16家分撥處理中心恢復運營，但個人散件能夠送到市民手中，末端網點的「最後一公里」派送才是最為關鍵的一環。

市郵政管理局副局長余洪偉說，目前行業復工復產仍存在不少堵點難點，有些網點優先為保供、企業和政府服務，且網點分布在不同區域，受限當地部門規範不同，復工的進度也不一致。

另一方面，有些網點是加盟制，必須自負盈虧，如果沒有足夠的單量負擔成本支出，網點業主也不太想復工。

報導說，目前比較不受上述兩個難題影響的，只有京東、天貓這種大型電商企業，因為他們的自有物流和倉庫，可以全國調貨、集中配送，縮短鏈路效率更高。而因封控而興起的「社區團購」，基本是從貨源地直達小區的，物流鏈路的關卡減至最低，送達速度自然快了。

由於目前上海復工分成「保供、保通、保暢」三個階段，個人快遞恐怕要等到最後的「保暢」階段，才能全面恢復寄遞業務。

復工 郵政 電商

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