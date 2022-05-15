上海新增確診再下降 北京疫情仍膠著

北京自13日起展開12區近2000萬人核酸大篩查，並倡導居家三天。圖為民眾排隊等候核酸檢測，還玩起扯鈴。（中新社)

中國此波新冠疫情 兩個指標性城市中，上海疫情持續緩降，昨天再降至單日新增僅1369例，全市防範區人口數已逾1800萬，目前發現的陽性感染者，九成九以上在封控隔離期間被發現。北京 疫情則處於膠著狀態，出現數起群聚感染，增加防控不確定性，但中國專家認為，北京這波疫情，演變成規模化疫情的可能性非常小。

據上海衛健委統計，上海13日新增本土確診病例194例、本土無症狀感染者1487例，共1681例；當日新增感染者較前一日減少約兩成，僅一例為社會面感染。14日新增本土確診166例和無症狀感染者1203例，合計1369例，均在閉環管控中發現。

上海官方稱，目前上海的封控區涉及人口數降至182萬；管控區涉及人口數325萬；防範區涉及人口數1807萬。上海市衛健委副主任趙丹丹稱，上海疫情防控形勢持續穩中向好，新增陽性感染者呈現下降趨勢。但有的老舊小區等重點區域仍存在一定的疫情反彈風險，防控基礎並不穩固，要高度警惕。

北京市14日新增33例本土確診病例和8例無症狀感染者。北京市政府新聞發言人徐和建表示，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，社會面篩查發現零星隱匿病例，數起聚集性疫情為北京疫情防控增加不確定性。要盡快全面管控到位，嚴防擴散蔓延。北京疾病預防控制中心副主任龐星火則稱，當前北京市疫情正處於膠著狀態，傳播鏈仍未完全阻斷。

自13日起，北京12區近2000萬人居家3天、進行核酸大篩查，對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，北京這波疫情演變成規模化疫情的可能性非常小，正以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為手段，實施精準防控措施。

另北京市房山區區委新聞發言人張明智表示，韻達快遞長陽分中心關聯病例累計已達14例。房山區已畫定封控區、管控區，全面強化管控措施。一是封控區內人員不出不進，全部上門磁、貼封條，採取「上午核酸、下午抗原」的篩查模式；二是管控區全面開展敲門行動，嚴格規範核酸採樣；三是全區嚴格執行居家辦公，公交、地鐵 、網約車全部停運。