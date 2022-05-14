關閉手機用戶境外接聽功能 中移動稱防詐 網酸「追隨北韓」

積極發展5G業務的中國移動，證實關閉未登記的手機用戶接聽國際及港澳台電話。（取材自新華網)

電信商「中國移動」浙江分公司近日發簡訊通知客戶稱，根據上級要求，為防境外電話詐騙 ，將關閉接聽國際及港澳台電話。若用戶需要接聽境外電話，必須在期限內進行確認登記。有網友對此揶揄稱「要像北韓(朝鮮)，跟外國通話就處死」；但也有網友認為無所謂，「又不是斷網…現在誰還直接打國際長途」。

綜合社群媒體 訊息，浙江移動11日起率先實施這項具爭議的新規，目前尚無其他電信商跟進。此前，中國三大電信商已分別應遼寧、河南、河北等地政府要求，默認關閉國際及港澳台的簡訊接收功能。

據網友上傳社交平台的圖片顯示，中國移動向手機用戶發出短訊，表示為打擊境外詐騙電話案件，根據上級主管部門要求，全面落實國際及港澳台電話接聽功能按需開通工作。有需要接聽國際及港澳台電話的用戶，須在5月20日前發送1219至10086進行確認登記，否則相關功能將被關閉。

有客戶發送1219確認登記後，浙江移動再傳簡訊稱：「您已確認保留國際及港澳台電話接聽功能，將會接聽所有來自國際及港澳台語音電話，可能會接聽到詐騙或垃圾電話，請仔細斟酌，注意風險防範。」

藍鯨財經報導引述中國移動浙江相關負責人證實確有此事，表示公司透過簡訊形式分批次通知客戶。

對此，有網友在微博 發文譏稱中國「爭當第二個朝鮮」、「地球村是不是快到宵禁時段了」、「其實就不該有電話和網路」。

但也由於中國詐騙電話氾濫，許多網友抱怨一周就接到數通詐騙電話。因此大多數網友在微博新聞討論串留言表達支持，要求普及全中國。