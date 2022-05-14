疫情仍高於千例 上海拚解封：月中社會面清零

上海市嘉定區一家超市工作人員9日在入口處核驗購物者的防疫碼。(新華社)

上海13日新增本土確診病例194例、無症狀感染者1487例，雖較前一日減少約兩成，但仍高於千例，顯示疫情 仍膠著。上海市常務副市長吳清13日宣布，目前目標是在本月中旬實現「社會面清零」。將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理，並進一步擴大復工 復產，有序推動復市復學，盡快恢復正常生產生活秩序。

上海官方日前宣布八個區實現「社會面基本清零」，現又稱本月中旬實現「社會面清零」，不少上海民眾質疑是「文字遊戲」，直呼「都是中文卻看不懂」，要求官方明確解封時間。

面對質疑，吳清就「社會面基本清零」、「社會面清零」和「社會面動態清零」解釋稱，以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。如果連續三天單日新增數占區內總人口數比率小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」；如果連續三天單日新增數為零，就可認為實現「社會面清零」。

「社會面動態清零」則是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

吳清稱，實現「社會面清零」說明已阻斷疫情的社區傳播，是逐步解封、恢復常態化防控的重要前提條件，也是疫情防控應急處置的主要工作目標。

吳清表示，社會面清零後，上海將有序恢復正常生產生活秩序，逐步進入「社會面動態清零」的常態化防控階段。

他稱，上海已在制訂有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。包括有序恢復交通出行，超市、便利店、百貨商場有序恢復線下營業等。

據了解，上海近三天疫情先趨緩再小幅回升再下降，上海市衛健委13日通報，12日新增本土染疫數達1929例，較前一日大增逾四成，其中有四例在「防範區」篩查中發現，而13日的新增染疫數字則降到共1541例。上海楊浦區昨又公告，自13日至15日將全員核酸篩查，「全區靜態管理」，所有居民「足不出戶」。

倡導居家3天、自昨天起展開12區近2000萬人核酸大篩查的北京 ，昨通報過去24小時新增感染者51例。專家稱，北京社會傳播還未阻斷，疫情依然嚴峻。北京政府發言人徐和建稱，核酸檢測期間，建議民眾居家，減少流動，減少與外人接觸。