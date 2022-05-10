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北京順義爆群聚性疫情 連三天核酸篩查

記者賴錦宏／綜合報導
順義爆發群聚疫情，全區自8日起連續3日開展三輪核酸篩查。圖為北京市民在做核酸檢測。（新華社）
順義爆發群聚疫情，全區自8日起連續3日開展三輪核酸篩查。圖為北京市民在做核酸檢測。（新華社）

北京市政府新聞發言人徐和建9日強調，北京疫情仍處在高位平台期，順義區突發群聚性疫情，全區自8日起連續3日開展三輪核酸篩查，管控措施升級。

衛健委通報，北京9日新增本土病例61例，無症狀感染者13例。北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京再多5個地區升為中風險地區。她表示，北京市社會面疫情傳播鏈依然未阻斷，新發的社會面群聚疫情是當前疫情防控最大風險。

龐星火指出，新增的感染者中包括一宗順義區群集疫情，主要涉及順義區農商銀行數據中心。截至目前，順義區農商銀行數據中心報告21宗感染者，包括17名工作人員、其家庭成員4名；涉及6個區，順義區10宗，海淀區5宗，豐台區3宗，朝陽區、通州區、昌平區各1宗。

她表示，該疫情是社會面零星隱匿傳染源導致的群聚性疫情，規模較大，感染者分布範圍較廣，增加該市疫情發展形勢的不確定性。4月22日至5月9日下午3時，北京市累計報告777宗新冠感染者，涉及15個區。

徐和建指出，順義區全區開展核酸篩查，提級管控措施，採取居家辦公模式或點對點閉環管理，調整公共交通運營，減少人員流動。目前，北京的重點涉疫區和重點街鄉鎮繼續組織好新一輪核酸篩查，堅持重點篩查與常態化篩查相結合，盡快擴大核酸檢測能力。

順義區政府發言人張艷林表示，順義區對北京農商銀行數據中心陽性檢測人員，以及同樓層工作人員涉及的14個社區村進行臨時管控，並根據核酸檢測結果進一步劃定封控區、管控區範圍。

另外，因應北京疫情，全市中小學、幼兒園、中等職業學校暫停返校，組織線上教學。

北京 疫情 檢測

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