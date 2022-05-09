浙江舟山天空「血色」嚇人 竟是因為秋刀魚？

浙江舟山出現紅色天空的異象。(視頻截圖)

浙江舟山7日晚間出現「紅色天空」異象，引起網友熱議，有人形容就像一片血紅，也有人懷疑是否發生了特大火災。對此，當地氣象局人員8日解讀稱，異象可能是因為遠洋船燈光折射所致。網友聞訊紛笑稱，「解惑了，罕見天象竟與秋刀魚有關」。

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極目新聞報導，7日晚間8時許，多名當地網友在浙江舟山拍到天空中出現短暫的漫天紅光，由於異象罕見，也衝上了「熱搜」榜單。有網友留言稱，「傳說中的UFO要降臨了？」、「一片血紅，莫非有血光之災」，也有人問，是不是哪裡發生特大火災，所以映紅了天空。

華商報報導，有網友稱這是一種天氣現象，可以用「瑞利散射」解釋，「當晚舟山附近的雲層中聚集了大量細小顆粒物，其中直徑約為0.7微米的顆粒物占絕大多數，其直徑與太陽的紅色波長相似，經過散射天空便呈現紅色。」

但知名科學科普博主「中國氣象愛好者」對此持不同意見：「當天晚上舟山海面空氣質量不錯，但有霧氣，船舶發出的燈光經海霧作用，呈現漫天紅光；船上燈關掉之後，紅光就不見了。這也可以解釋，為何紅光在夜裡出現，而又很快消失。」

舟山氣象局工作人員回應說，天空呈現紅色是屬於光的折射和散射，當天氣象條件較好，大氣中水分較多形成氣溶膠，光源或為港口的船舶燈光。有舟山媒體進一步分析後發現，該紅光出現位置正好是舟漁公司碼頭，而從船訊網上還可以看到碼頭當時停著一艘捕撈北太秋刀魚的遠洋船。隨後舟漁公司副總經理回應，紅色燈光就是公司秋刀魚船的燈光。