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父母因疫困上海…13歲男孩獨居66天 餵胖自己與貓狗

中國新聞組／北京9日電
江蘇13歲男孩獨自生活66天，除了家裡有點亂之外，他把自己和家裡的寵物照顧得很好。(視頻截圖)
江蘇13歲男孩獨自生活66天，除了家裡有點亂之外，他把自己和家裡的寵物照顧得很好。(視頻截圖)

父母因為疫情被隔離在上海，蘇州13歲男孩豆豆獨自在家生活66月，不僅餵胖了自己，還把家中狗狗和貓咪養得肥肥胖胖。媽媽回家後雖然覺得家裡有點亂，「差點以為走錯門了」，但還是不忘肯定豆豆「已經很不錯了」。網友則紛紛為豆豆的堅強點讚，「真的挺不錯，生活技能滿分」，「一孩一貓一狗，這已經夠乾凈了」。

極目新聞報導，豆豆媽媽發布的視頻顯示，家裡有些雜亂，課本、寫字本和筆以及書包散落在沙發和餐桌上，地上塑料包裝袋和紙屑也未清理，廚房內各種物件更是堆成「小山」。豆豆媽媽配文稱：「因為疫情，兒子獨自生活了兩個多月，今天回來差點以為走錯門了，不管怎樣，小朋友還是挺堅強的，畢竟13歲的孩子，既要照顧貓咪和狗子，還要上網課。」

江蘇13歲男孩獨自生活66天，媽媽回家「差點以為走錯門了」。(視頻截圖)
江蘇13歲男孩獨自生活66天，媽媽回家「差點以為走錯門了」。(視頻截圖)

豆豆媽媽表示，自己和老公因為疫情被困在上海，孩子不得不獨自生活，「這是他第一次一個人生活，我們每天都祈禱他身體健康，精神健康，還好他比較樂觀，生活和學習都沒有耽誤。」豆豆媽媽說，經歷此次事情，她深有感觸，覺得每個父母都不應小看孩子，不要覺得孩子這也不行，那也不行，其實孩子們很棒。

「確實很心疼孩子，怕身體出事，怕心理出問題，還好孩子比較樂觀，沒有什麽負面情緒。」豆豆媽媽說，有時候豆豆還會安慰她，不讓她擔心。其實她覺得孩子獨自在家的時候還是害怕的，「窗戶都關關的死死的，窗簾也都拉上了大半。」「剛開始孩子還可以下樓吃飯，後來樓棟也封控了，平時全靠小區物業送物資。」豆豆媽媽說，有時候孩子周末有時間了，想改善下生活，她就會遠程指導孩子做雞腿、煎牛排。

視頻發布後引發網友熱議，網友們紛紛為孩子的堅強點讚。豆豆一家所在小區的物業表示，小區內還有幾個孩子和豆豆情況類似，但豆豆是年紀最小的，而且父母也是離得最遠的，「孩子很棒，學習完全沒有耽誤。」

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