網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

上海實施最嚴格的防疫新政策，「一人陽性、全樓轉運」。（取材自微博）

上海為嚴格執行中央「動態清零不動搖、不鬆懈」政策，網傳多處實施「一人陽性、全樓轉運」最嚴格的防疫 政策，引爆極大民怨。

自5月初開始，網上陸續有人反映上海採取新的防疫政策，並提供視頻與對話截圖指，很多地方都在實施「一人陽性後，整棟／層樓都要被拉去隔離」的情況。

從網友提供的視頻看到，防疫人員登門表示：「因為你們鄰居有人出現陽性，所以你們全家當晚就要被轉運至方艙隔離點，2人一室，進行5+5的隔離觀察」。住戶不願意地表示，「他們沒有出門，沒有跟周遭鄰居碰面，不是密切接觸者、不是次密接觸者，為什麼要被拉去隔離，且有小孩怎麼辦？」

防疫人員面對住戶的抗拒稱：「你住在轄區就得按照規定來，不是你想怎樣就怎樣，除非你是美國，這是中國，按照國家規定來，不要問我為什麼，講一百遍也是這樣，不動搖。」防疫人員再用上海話好言勸說，要住戶趕緊收拾好行李，當晚就有巴士車過來接走大家，如果不配合只好叫公安 來採取強制隔離手段。

來源：聯合新聞網

還有網友稱，轉運者全被安排在密閉的大巴車內，這不是更容易相互傳染？自己被轉運後，家裡三個人陽了兩個，而隔離沒被轉走的老奶奶至今還是陰性。

網友質疑，這樣做的依據是什麼？要如何保障陰性的人不被感染？陰性隔離的條件環境如何？萬一陰性在轉運過程中不幸感染怎麼辦？

從多名網友提供的對話截圖與視頻來看，上海這種情況（一人陽性，全樓轉運）應該是存在，但是否為全面性實施或者只是部分街道辦、居委會個別政策，目前還沒有官方說法。

有網友說「金山區楓涇鎮惠民楓楠村兩個保潔人員（在四中上班）被感染，導致村子裡4000多人被拉走隔離」，金山區官微「i金山」回應表示，經核實，網路所傳上述情況並非發生在金山區楓涇鎮，金山區並沒有「楓楠村」，也無「四中」，不存在村裡人員確診導致4000多人被隔離情況。

不過，網友反映的應是隔著一條河的浙江嘉善的楓楠村，以及嘉善第四中學的情況。但嘉善官方對此傳聞尚未回應。