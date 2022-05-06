以往要「先審批才能懷孕」 廣東新規定：生完登記即可

中國放開三孩政策後，廣東省宣布，再生育不需要審批，改為登記制。圖為中國新人在拍婚紗照。（新華社）

廣東省生育政策有重大改變，生育兒女不需要再進行審批，只要完成行政登記即可。

據「羊城晚報」報導，廣東衛健委指出，5月1日起，《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》實施，實行「全口徑登記制度」，該《辦法》將「生育登記證明」更改為「生育登記憑證」，並確定「生育登記憑證是辦理機構為登記人辦理生育登記時出具的憑證，不作為相關生育行為是否符合《條例》的依據」。

報導指出，這強調了生育登記的中立性和客觀性，「僅作為人口監測的工作手段，而不再成為制約群眾生育的工具」。

此外值得注意的是，新的《辦法》還取消了審批規定，此前在「三孩政策」實施前，符合原《廣東省人口與計畫生育 條例》規定的再生育條件的民眾，也需要經過審批後才能生育。新規實施後，徹底改變了之前的生育登記和再生育審批管理模式，對所有生育行為統一施行登記服務。且不管是三孩以內還是三孩以上，不限是否具有廣東當地戶籍，均可以辦理生育登記。

據廣東省官網資料顯示，2016年實施的《廣東省衛生和計劃生育 委員會關於生育登記和再生育審批的暫行管理辦法》，規定再生育者必須「先審批再懷孕」，2021年則更新為《廣東省衛生健康委員會關於生育登記和再生育審批的管理辦法》，規定擬再生育子女的夫妻，「應辦理再生育審批手續，經審批後生育」，

剛據廣東省官網的「廣東省批准再生育子女決定書」範本，所謂的再生育審批，核可內容為「經審核，李XX、李X夫妻，屬再生育第（三）個子女，符合《廣東省人口與計劃生育條例》第十九條第一款第一項規定，予以批准再生育一胎子女。本決定書只在本產次有效」。如今改為登記制，是生育政策的一大突破。