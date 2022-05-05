寫「穿過大半個中國去睡你」 腦癱詩人嫁90後點擊上億

46歲腦癱詩人余秀華與90後男友楊櫧策宣布結婚，圖為兩人結婚照。

寫下「穿過大半個中國去睡你」的46歲腦癱詩人余秀華近日傳出婚訊，與90後男友楊櫧策宣布結婚，由於兩人相差十幾歲，引起大眾關注並衝上熱搜。對於有人質疑兩人看起來像母子，疑似炒作，或指對方有所貪圖，對此余秀華怒懟回去說：「關係的本質就是有所圖」。

綜合媒體報導，余秀華近日傳出婚訊，她與楊櫧策對外發布在湖北荊門一景區拍攝婚紗照的影片，惹來關注。影片中余秀華一襲潔白婚紗，和男友臉上都掛着微笑。有關她結婚的消息也衝上微博 熱搜，點擊超過1.2億。

余秀華的「穿過大半個中國去睡你」，紅遍大江南北。(簡書網站截圖)

生於1976年的余秀華是湖北鍾祥市石牌鎮橫店村村民，出生時遭遇意外成為腦癱兒，雖僅高中畢業，卻熱愛寫詩。22歲寫下第一首詩「印痕」，直到一首「穿過大半個中國去睡你」讓她火遍大江南北。先後出版「月光落在左手上」等多部詩集。其中詩集「搖搖晃晃的人間」熱銷10萬餘冊，讓她成為了1990年代以來唯一一個詩集超過10萬冊銷量的現象級「網紅女詩人」。

46歲腦癱詩人余秀華與90後男友楊櫧策宣布結婚，圖為兩人結婚照。（取材自微博）

早在19歲，余秀華就結了婚，可是前夫尹世平不喜歡她寫詩，即使兩人共同養育著一個孩子，種種因素仍讓兩人在2015年離婚。但對愛情嚮往的余秀華從來沒有掩飾，在她的詩裡隨處可見。

余秀華個人短影片帳號釋出的影片介紹，已經稱呼男友的爸爸為爸爸，還有繼女為「我們的女兒」。余秀華表示自己與男友相處得很愉快很幸福，若之後男友嫌棄自己要分手，也會成全他，並表示想要給他一個更圓滿的人生。

此前余秀華曾在短視頻平台回應她和男友的愛情婚姻觀，說兩性關係的本質是互有所圖。