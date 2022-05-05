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海拔8800米 中在珠峰設全球最高氣象站 完成最後一塊「拼圖」

記者廖士鋒／綜合報導

5月4日青年節，「巔峰使命2022」科學研究團隊在這天登上珠峰進行多項研究，此次隊伍並創下2017年以來最大規模。中國科考隊員4日成功在珠峰海拔超過8800米處架設自動氣象站，超越英美科學家2019年在珠峰南坡搭建的自動氣象站，成為世界海拔最高的自動氣象站。

來源：YouTube

綜合央廣網、新華社、齊魯晚報等媒體報導，4月28日啟動的「巔峰使命2022」，共有5個科考分隊16支科考小組270多名科考隊員參加，是2017年第二次青藏科考以來學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用的儀器設備最先進的綜合性科考。

原先預計登頂13名隊員中，有1名手部凍傷留在海拔8300公尺之處，其餘12名隊員攀上8800公尺處架設氣象站，並完成登頂，在峰頂首度使用高精度雷達測量冰雪厚度、且採集冰雪樣本。

報導指出，探測峰頂冰雪的厚度是本次科學考察的重點和難點，登頂隊員所帶的設備主要是高精度探地雷達，這些雷達除了對峰頂測量，也對整個聖母峰絨布冰川展開測量。

中科院青藏高原研究所項目研究員趙華標指出，難度一個是安裝的時間，高海拔待的時間不能太久，因為他們是一個氧氣的用量，體力就是讓他們快速安裝好。第二個就是能否就在安裝好之後，第一時間把數據傳回來，因為如果出了問題之後是不好進行解決的。

第二次青藏高原綜合科學考察研究隊隊長、現場總指揮、中科院院士姚檀棟指出，2017年啟動的第二次青藏高原綜合考察研究，聚焦水、生態、人類活動，著力解決青藏高原資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方面的問題，相較於第一次考察主要是「摸家底」，第二次則要「看變化」。

他並提到，青藏高原是季風和西風的巨型調節器，對全球氣候變化具有重要影響。202年團隊首次應用先進技術、方法和手段，察研究聖母峰地區六大圈層的垂直變化特徵和相互作用機理，揭祕氣候變暖背景下聖母峰極高海拔區環境變化規律、溫室氣體濃度變化特徵及生態系統碳匯功能、人類對極端環境的適應特徵。

據介紹，今年以來，科考隊已陸續在海拔5200米、7028米、7790米和8300米，架設了4個自動氣象站。加上去年在海拔6500米、5800米及5400米架設的3個自動氣象站，一個從海拔5200米至8300米之間的7個梯度自動氣象站已建成運行，海拔8800米的氣象站將是最後一塊「拼圖」。

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