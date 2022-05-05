我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

疫情扛不住 海底撈、上海網紅咖啡被迫兼做外賣

記者林汪靜／即時報導
疫情反覆重創餐飲業，為了自救，不少餐飲企業紛紛走向線上。（取材自界面新聞）
疫情反覆重創餐飲業，為了自救，不少餐飲企業紛紛走向線上。（取材自界面新聞）

中國疫情反覆，重創餐飲業，為了自救，不少餐飲企業紛紛走向線上，或是做起了外賣服務。比如，上海網紅咖啡Manner Coffee等原本沒有外賣業務的品牌，如今也上線外賣服務，還有店家如西貝、海底撈等企業推出預製菜，把調醬和菜品打包成半成品，透過外賣進行配送。

中國自媒體「非凡油條」指出，就算中國去年疫情還算平緩，餐飲業收入人民幣4兆6895億元，也僅僅比2019年增長0.4%，占社會消費品零售總額的比例也降到10.6%。顯示餐飲業受疫情衝擊巨大。

大型餐飲接待的企業難過，而某地如果因疫情不得不加強管控時，基本上是暫停內用，這導致店面幾周是沒有收入的。

相反地，疫情期間，中國外賣增長驚人。根據「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，2020年3月，中國中國線上外賣用戶規模達3.98億；到去年12月，線上外賣用戶規模已經增長到5.44億，在不到兩年的時間內，外賣用戶規模增長了36.7%。

為了能在疫情期間生存下去，中國餐飲行業紛紛展開自救。正因外賣用戶增長，很多企業走向線上，Manner Coffee、港式茶餐廳「東發道」等紛紛上線外賣服務。

還有連鎖經營的大企業趁勢推出預製菜，像疫情初期川菜餐廳「眉州東坡」成立的「眉州菜站」微信小程序如今除了提供蔬菜等產品外，還上線了自有品牌的產品。海底撈還賣起了便當，安徽高速開元國際大酒店也賣起套餐，甚至在廣場擺攤賣套餐，希望能在疫情下多少彌補點營收。可見，中國餐飲企業為了活下去，已經拚盡全力。

疫情 微信 營收

上一則

上海封城再傳悲劇 韓男在公寓死亡多日才被發現

延伸閱讀

上海封城再傳悲劇 韓男在公寓死亡多日才被發現

上海封城再傳悲劇 韓男在公寓死亡多日才被發現
謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元

謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元
李立群困上海悶壞了？70大壽糾結「擦不擦地」逗樂網友

李立群困上海悶壞了？70大壽糾結「擦不擦地」逗樂網友
觀察站／北京人怕被「彈窗」 五一街頭冷清清

觀察站／北京人怕被「彈窗」 五一街頭冷清清

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅