疫情扛不住 海底撈、上海網紅咖啡被迫兼做外賣

疫情反覆重創餐飲業，為了自救，不少餐飲企業紛紛走向線上。（取材自界面新聞）

中國疫情 反覆，重創餐飲業，為了自救，不少餐飲企業紛紛走向線上，或是做起了外賣服務。比如，上海網紅咖啡Manner Coffee等原本沒有外賣業務的品牌，如今也上線外賣服務，還有店家如西貝、海底撈等企業推出預製菜，把調醬和菜品打包成半成品，透過外賣進行配送。

中國自媒體「非凡油條」指出，就算中國去年疫情還算平緩，餐飲業收入人民幣4兆6895億元，也僅僅比2019年增長0.4%，占社會消費品零售總額的比例也降到10.6%。顯示餐飲業受疫情衝擊巨大。

大型餐飲接待的企業難過，而某地如果因疫情不得不加強管控時，基本上是暫停內用，這導致店面幾周是沒有收入的。

相反地，疫情期間，中國外賣增長驚人。根據「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，2020年3月，中國中國線上外賣用戶規模達3.98億；到去年12月，線上外賣用戶規模已經增長到5.44億，在不到兩年的時間內，外賣用戶規模增長了36.7%。

為了能在疫情期間生存下去，中國餐飲行業紛紛展開自救。正因外賣用戶增長，很多企業走向線上，Manner Coffee、港式茶餐廳「東發道」等紛紛上線外賣服務。

還有連鎖經營的大企業趁勢推出預製菜，像疫情初期川菜餐廳「眉州東坡」成立的「眉州菜站」微信 小程序如今除了提供蔬菜等產品外，還上線了自有品牌的產品。海底撈還賣起了便當，安徽高速開元國際大酒店也賣起套餐，甚至在廣場擺攤賣套餐，希望能在疫情下多少彌補點營收 。可見，中國餐飲企業為了活下去，已經拚盡全力。