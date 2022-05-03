微解封禁用汽機車 上海人團購驢代步…網：騎在非機動車道？

上海微解封後的居民不能使用機動車和腳踏車出門，有人想到團購驢來代步。（微信截圖）

上海封城 下，奇葩事無處不有。最近多處行政區微解封改為「防範區」，但規定不准使用各種交通工具。為解決出行問題，青浦區有人團購「驢」，沒錯，是那個活生生、會跑會跳的驢。

上海部分行政區陸續解封，這些非中心城區的行政區被劃歸為「防範區」，人員雖可以出門了，但各區的規定都很嚴格，一是每天一戶一人三小時「錯峰出行」，如超過三小時，取消次日出行資格。

二是，出行不得跨街鎮流動，不得進入管控區、封控區，不得跨居民小區、跨村活動。

最嚴格的是不得使用各類交通工具出行，包括機動車、電瓶車、自行車、共享單車、三輪車、平衡車、滑板車等。

這些可以出門的人只好步行去辦事，但目前微解封的行政區多屬偏遠的郊區，有人一走就要個把小時，還得在三小時之內趕回，於是有人想到用驢代步，青浦區的某社區就有人開始團購驢，微信 群裡的群友還張貼團購的網址和價格，並稱很快能到貨。

群友紛紛留言稱：「我看很多人騎的」、「笑死了，驢團購群拉我一個」、「公司剛拿到4張通行證，我還是覺得騎驢比較拉風」、「騎在非機動車道，應該可以吧？」

另外，網路流傳照片顯示，因上海市當局規定不准機動車在路上行走，有民眾外出購物，只好用扁擔挑著貨物回家。一些市民說：「全中國最先進的城市，因為奇特的封控管理，一朝回到解放前。」