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超市賣「仰泳」鱸魚：保證活的…網：明天叫裝死鱸魚

中國新聞組／北京3日電
廣東一超市售賣「仰泳鱸魚」。（取材自極目新聞）
廣東一超市售賣「仰泳鱸魚」。（取材自極目新聞）

廣東一超市售賣「仰泳鱸魚」，只見魚池裡近十條鱸魚肚皮朝天，引起網友熱議。該超市工作人員表示，確實有賣這種魚，但超市裡不賣死魚，能保證魚都是活的。網友笑說，「明天來就叫：裝死鱸魚」。

極目新聞報導，視頻顯示，一家超市生鮮區，有一個魚池的價格牌上標示著，「仰泳鱸魚15元2條」。魚池中的水很清澈，開著供氧設備，不停地冒泡，視頻中大部分的鱸魚翻著肚皮。據了解，此事發生在廣東省清遠市。

網友紛紛點讚，「好新穎的叫法」。還有網友評論，「低情商：死魚，高情商：仰泳鱸魚」「想起以前別人要賣新品香蕉給我：芝麻香蕉」。

一名女子表示，視頻是自己的朋友在清遠市當地一家超市內拍攝的。因為覺得名字取得很生動搞笑，就把視頻發到了網上。女子說，當時朋友想買魚，無意間看到這個商品價格很便宜，結果發現上面寫著「仰泳鱸魚」，這個魚池裡大概有近十條鱸魚，很多魚都翻了肚皮。確實像在仰泳，但不清楚是魚在動還是水在動。

該超市工作人員表示，確實有這個活動，但具體情況不太清楚，但他們超市不賣死魚，能保證賣的魚都是活的。

有律師表示，超市售賣商品應當依法標示商品的名稱、規格、產地、生產日期、保質期等商品信息。僅從視頻內容來看，超市售賣的所謂「仰泳鱸魚」，並不是該類鱸魚的品種，只是對瀕臨死亡的鱸魚的自創表述，並非商品的正式名稱。超市應該對臨近保質期商品，以及瀕臨死亡的生鮮食品進行明確告知。如果超市沒有盡到這種標注或告知的義務，則損害了消費者的知情權，存在一定的誤導，應承擔相應的責任，並予以改正。

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