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上海1家3口被封44天 買菜花2萬 網：普通人活不起

中國新聞組／北京2日電
上海有個三口之家算了下被封44天的花銷，光買菜就花了2萬元。(取材自西安最潮)
上海有個三口之家算了下被封44天的花銷，光買菜就花了2萬元。(取材自西安最潮)

疫情之下，很多人面臨失業，甚至是負債，因為菜價的上升，生活成本也在上升，近日在上海，有個三口之家算了下被封44天的花銷，光買菜就花了2萬元（人民幣，下同，約3023美元），網友感嘆：普通人活不起啊！

西安最潮報導，4月30日，上海一網友發布一則視頻，展示一家三口被封控以來44天的購物清單，引起網友熱議。

視頻拍攝的當日是女子一家三口被封的第44天，超市下單好不容易搶到菜和肉，買菜貴與便宜已經習慣了。

女子稱，這些天下來不算房租，只算買菜的錢就花了2萬，因為家裡有孩子，吃得注意些，並感嘆健康最重要。

仔細看這份購物清單，開銷最大的就是肉類，一份牛肉就141元，豬肉也是好幾百，一次買下來就花了810元。

而網友們也是眾說紛紜，有人說，三口之家，東西確實買貴了些，每個人有每個人的想法吧，家裡每個人平安就好。還有人說，本來是來大上海掙錢的，沒想到成了花錢了。

更有網友表示，這是在炫富，他們家是靠發的菜撐過來的，最近還可以點外賣了，整整4個月花了不到200元。也有網友說，花了2萬太誇張了，那得是吃的多好啊，自己一家五口也就花了5000多元 ，加上發的物資，吃的還可以。

但也有網友表示，確實有花2萬的，自己朋友家就是一家三口，加了十幾個買菜群，看到團購就買，4月1日到25日就花了2萬，根本無法想象能吃完那麽多。

其實，經歷了這次疫情，很多人似乎都患上了「囤積症」，就是囤東西上癮，看到網上有人專門買超大的冰櫃去囤積各種食材，不管能不能吃完，好像只有這樣，心中才不會慌。

而消費水平和生活水準不一樣，也會導致花費的區別，一個天上一個地下，有人一天三餐不到一百就能搞定，有人卻要成百上千，只要在人家能消費得起，這本就是無可厚非，無關對錯的一件事。

上海網友發布一則視頻，展示一家三口被封控以來44天的購物清單，引起熱議。(取材自...
上海網友發布一則視頻，展示一家三口被封控以來44天的購物清單，引起熱議。(取材自西安最潮)

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