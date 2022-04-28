不交鑰匙就鐵絲鎖死門… 河北遷安居委會「硬隔離」 官方說話了

直接用電鑽打孔，用鐵絲把房門絲絲鎖住。(取材自聞舞視界 )

河北遷安為確保轄區居民在疫情 封控足不出戶，要求每戶交出自家一把大門鑰匙並從外反鎖，如有不從，就直接用電鑽打孔，將住戶大門拴上鐵絲鎖上，並交由公安 機關處理。此舉引發居民怒批作為「全國文明城市」的遷安竟然做出如此不文明又霸道的「硬隔離」。官方昨回應稱，個別社區存在工作方法簡單偏激，已進行核查、整改。

法度Law報導，網路上近日傳出，河北遷安疫情防控期間，為防止居民不服從管理，影響防控大局，要求每家每戶把鑰匙插到門外，由社區統一管理。指紋鎖密碼鎖住戶直接在門外打孔插別棍，有小區居委會工作人員告訴住戶，不配合的居民將交由公安機關依法處理。當地志願者的說法則是，不同意的住戶，可以由志願者免費幫忙打孔上鎖。

網易報導，網上另流傳一種說法是，河北遷安此舉是對「全市區域內樓房統一封控，要求每戶交出一把進戶門鑰匙」，「如有不從，用鐵絲統一封控」。有當地民眾不滿說，如此於法無據、於理不合、於情不通的硬隔離，是對公民私宅的嚴重侵犯，也是對社會主義法制的公然踐踏。

有網友批評，防疫 大局面前，中國民眾的服從性和配合度已是舉世罕見，但層層加碼的防控措施，已經讓相關民眾有怨言，如今竟還強迫大家交出鑰匙，簡直到了為所欲為的地步。「監獄裡的犯人都有個放風時間，況且，把家戶防盜門鎖死，一旦遇到地震火災就只能被封在家裡等死嗎？這樣的舉措跟草菅人命有何區別？」

法度Law引述北京法桓律師事務所律師王鵬表示，這種物理性鎖門的行為違反「民法典」有關財產所有權保護的規定。這種以「防疫」之名非法侵犯他人合法權利的行為應該果斷叫停，並對這種違法行為嚴厲追責和問責。

對此，遷安融媒昨天報導，河北遷安官方回應表示，在此輪疫情防控過程中，個別社區存在工作方法簡單偏激，正進行核查、整改，擬以「小門神」報警器等技術手段替代硬隔離措施。