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美團北京社區團購業務突關停 網友叫苦連天

中國新聞組／北京28日電
北京本土疫情升溫，部分地區已封控，「美團」傳出「關閉北京社區團購業務」的消息。圖為朝陽區封控區內穿著防護服的工作人員與保安。（美聯社）
北京本土疫情升溫，部分地區已封控，「美團」傳出「關閉北京社區團購業務」的消息。圖為朝陽區封控區內穿著防護服的工作人員與保安。（美聯社）

正當北京爆發Omicron疫情，部分地區已實施嚴苛封控措施之際，中國最大網購平台「美團」傳出「關閉北京社區團購業務」的消息，有網友對此叫苦連天。另外，因為疫情掀搶購潮，北京市投放100噸政府雞蛋儲備。

財新網報導，26日晚，美團App和美團的微信小程序中，北京地區的消費者在首頁已不能看到美團的社區團購業務——「美團優選」的入口，通過搜索打開的「美團優選」中，所有商品均顯示「已售罄」。

在App和微信小程序中，「美團優選」的界面貼出公告稱，為了「保障給客戶提供穩定可靠的次日達服務，2022年4月26日起，顧客所在的自提點將暫時停止服務，2022年4月25日及之前送達的商品，可聯繫團長取貨」。

對於關鍵時刻「美團」關停團購業務，有網友表達不滿，「其他城市不知道，反正我所在的嘉興，疫情一嚴重，美團優選、多多買菜、淘菜菜三家（團購平台）就都被關了，但是外賣、叮咚買菜之類的『準外賣』，卻可以滿街跑。不知為何這三家自提的社區電商就這麼耽誤防疫，反正是一言不合就被關」。

亦有其他網友表示，天津、西安爆疫時，「美團」亦是關停了團購服務。一位網友直言，「真需要你的時候，你一直都不在」。

在網絡上，甚至有「陰謀論」在流傳。有網友認為，「把團購掐死了，居委的物資車就通了。居委的物資車通了，還是不給京東、叮咚、盒馬、美團、拼多多通車，雖然這些都是保供單位。」

新華網報導，北京市疫情繼續燒，市民擔心會像上海封城而搶購物資。北京市政府表示，近日雞蛋的交易量及價格增加，針對市民對雞蛋的需求，已於26日開始投放100噸政府雞蛋儲備。

北京市26日舉行疫情防控新聞發布會，市商務局副局長趙衛東通報北京市生活必需品供應情況，作出上述表示。

趙衛東表示，目前北京市各大超商、生鮮電商日備貨均達到平常的五倍以上。

趙衛東表示，在電商方面，京東集團米面糧油等可滿足60天周轉，叮咚買菜、美團買菜等生鮮電商通過招募新人、跨區調配、與第三方快遞物流企業合作等，按照平時五倍以上的量加大備貨，滿足居民在線購物需求。

北京 疫情 雞蛋

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