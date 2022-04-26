北京戰疫 11區強檢、民搶糧 網現攻略 上海人指導北京人囤貨

一名北京民眾從超市買了大量物資回家。（Getty Images）

北京疫情 升溫，26日通報新增本土32例本土確診和1例無症狀感染者。繼朝陽區全員核酸後，從26日至30日對北京11區開展三輪檢測 ，共16市轄區的北京市至此已近7成納入強檢範圍。由於疫情隱匿傳播一周，北京市民控瘋狂搶菜囤貨，網上出現「上海市民指導北京市民囤貨」指南，教導買什麼才能應對看不到解封日的封控。

綜合媒體報導，朝陽區25日對生活工作在朝陽區的人員進行核酸檢測。全區核酸檢測共計369萬1200人，目前52萬6457人結果已出，均為陰性。

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朝陽區副區長楊蓓蓓表示，朝陽區擴大核酸檢測範圍，從4月25日起對生活工作在朝陽的人員進行核酸檢測，在25日、27日、29日各檢測一次。

北京市委宣傳部副部長徐和建25日指出，該市在朝陽區已經開展核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，26日起對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員開展三輪核酸檢測。北京市只剩下延慶、門頭溝、平谷、懷柔、密雲等5個遠郊行政區，未進行全員核酸檢測。

徐和建提醒，目前傳播鏈條流調管控到位，防控措施跟進到位，新增病例在管控範圍之內，首都疫情防控到了關鍵時刻。市民近期非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員請立即向社區單位報告，配合各項防控措施。各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

截至目前，北京共有高風險地區一個，有中風險地區六個。根據首都疫情防控需要，從4月24日，北京暫停旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務，同時暫停旅遊團隊電子行程單備案服務。為遏制疫情擴散蔓延，北京朝陽區部分區域提升管控措施，區域內居民足不出區。 官方明確回應市場貨源充足穩定。（北京晚報網站截圖）

由於新疫情已隱匿傳播一周，部分北京市民擔心封控而開始囤貨，24日晚少量超市蔬菜區域貨架暫時空置。在加大備貨後，當日早上商超蔬菜水果、肉類等生活必需品供應已充足，官方也明確回應市場貨源充足穩定。

但鑑於上海封城導致物資緊缺，北京市民並不相信官方物資供保平穩的承諾，最近北京人朋友圈中盡是採買物資的照片。有網民說雖然對疫情沒那麼緊張，但看到朋友大批米麵往家裡拉，還是令人慌了，也想出去準備些糧食。

網上也出現各種版本「上海市民指導北京市民囤貨」指南，上海網民以血淚經驗分享稱，肉類、麵包、蔥薑蒜都要冷凍儲存，並且多買一點冷凍食品。選擇15天以上保質期的牛奶，調味料及衛生紙最好多買一點備用；家裡若有空位最好多買一個冰箱，也可以買氣炸鍋，因為煮什麼都很方便。