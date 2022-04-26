我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

北京戰疫 11區強檢、民搶糧 網現攻略 上海人指導北京人囤貨

中國新聞組／北京26日電
一名北京民眾從超市買了大量物資回家。（Getty Images）
一名北京民眾從超市買了大量物資回家。（Getty Images）

北京疫情升溫，26日通報新增本土32例本土確診和1例無症狀感染者。繼朝陽區全員核酸後，從26日至30日對北京11區開展三輪檢測，共16市轄區的北京市至此已近7成納入強檢範圍。由於疫情隱匿傳播一周，北京市民控瘋狂搶菜囤貨，網上出現「上海市民指導北京市民囤貨」指南，教導買什麼才能應對看不到解封日的封控。

綜合媒體報導，朝陽區25日對生活工作在朝陽區的人員進行核酸檢測。全區核酸檢測共計369萬1200人，目前52萬6457人結果已出，均為陰性。

來源：YouTube

朝陽區副區長楊蓓蓓表示，朝陽區擴大核酸檢測範圍，從4月25日起對生活工作在朝陽的人員進行核酸檢測，在25日、27日、29日各檢測一次。

北京市委宣傳部副部長徐和建25日指出，該市在朝陽區已經開展核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，26日起對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員開展三輪核酸檢測。北京市只剩下延慶、門頭溝、平谷、懷柔、密雲等5個遠郊行政區，未進行全員核酸檢測。

徐和建提醒，目前傳播鏈條流調管控到位，防控措施跟進到位，新增病例在管控範圍之內，首都疫情防控到了關鍵時刻。市民近期非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員請立即向社區單位報告，配合各項防控措施。各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

截至目前，北京共有高風險地區一個，有中風險地區六個。根據首都疫情防控需要，從4月24日，北京暫停旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務，同時暫停旅遊團隊電子行程單備案服務。為遏制疫情擴散蔓延，北京朝陽區部分區域提升管控措施，區域內居民足不出區。

官方明確回應市場貨源充足穩定。（北京晚報網站截圖）
官方明確回應市場貨源充足穩定。（北京晚報網站截圖）

由於新疫情已隱匿傳播一周，部分北京市民擔心封控而開始囤貨，24日晚少量超市蔬菜區域貨架暫時空置。在加大備貨後，當日早上商超蔬菜水果、肉類等生活必需品供應已充足，官方也明確回應市場貨源充足穩定。

但鑑於上海封城導致物資緊缺，北京市民並不相信官方物資供保平穩的承諾，最近北京人朋友圈中盡是採買物資的照片。有網民說雖然對疫情沒那麼緊張，但看到朋友大批米麵往家裡拉，還是令人慌了，也想出去準備些糧食。

網上也出現各種版本「上海市民指導北京市民囤貨」指南，上海網民以血淚經驗分享稱，肉類、麵包、蔥薑蒜都要冷凍儲存，並且多買一點冷凍食品。選擇15天以上保質期的牛奶，調味料及衛生紙最好多買一點備用；家裡若有空位最好多買一個冰箱，也可以買氣炸鍋，因為煮什麼都很方便。

北京 檢測 疫情

上一則

上海累計190死再啟普篩 汪文斌：面對Omicron 中國不「躺平」

延伸閱讀

上海方艙飛走 裸男趴地 醫護被吹走 折射上海管理失誤

上海方艙飛走 裸男趴地 醫護被吹走 折射上海管理失誤
上海復工復產有曙光 半導體重鎮 首次「社會面清零」

上海復工復產有曙光 半導體重鎮 首次「社會面清零」

張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰

張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死