中國1軍機墜河南 2機師跳傘逃生 1人疑為俄教官

解放軍軍機傳墜毀，圖為逃生的飛行員，要求不要拍攝。（視頻截圖）

解放軍 一架戰鬥機日前傳出墜毀的消息，據相關視頻顯示，兩名飛行員跳傘逃生，除中國籍飛行員外，另一人疑為俄羅斯 教官。目前軍方未回應相關消息。

來源：YouTube

據微信及推特等視頻顯示，4月23日，在河南 省商丘虞城縣張集鎮曹樓村，一架戰鬥機突然下落墜毀，飛機墜毀處有明火燃燒，附近麥田被燒成焦土。戰機已摔成碎片，散落在麥田裡。機上兩名飛行員跳傘成功，其中一人疑為俄羅斯飛行員。

跳傘的兩名飛行員躺臥在農田裡，旁邊有村民詢問「你是中國人民解放軍嗎？」一名飛行員回答「是」，並提示拍攝者「不要拍照」。

解放軍軍機傳墜毀，兩名飛行員逃生，其中一人疑為俄羅斯教官。(視頻截圖)

據照片顯示，墜毀的是L15獵鷹高級教練機。據公開資料，L15獵鷹是中航二集團下南昌洪都航空設計的高級教練機，可改造為輕型戰鬥機和攻擊機。L15獵鷹由俄羅斯雅科夫列夫設計局公司（Yakovlev）擔任顧問協助開發，是解放軍第一款按照西方標準研製的高級教練機，每架成本為1億元人民幣（約1538萬美元）。

另有消息稱，軍機墜毀地點在安徽省霍山縣境內。

不過，旅居美國的原解放軍海軍司令部參謀姚誠在推特表示，「我在中國航空兵待過20多年，從沒聽說過外國飛行員用這種培訓飛行員的航校用的教練機帶飛過中國飛行員，只有中國購買外國飛機才會在新機種上帶飛。」

姚誠說，「中共反應很快，在視頻出來不久就拋出了安徽一架L15教練機墜毀的消息，說是也有一名外籍飛行員，企圖轉移視線，混淆是非，可也發不出飛機殘骸的視頻、照片，網上五毛們爭相轉發。這架飛機摔在河南商丘已經得到確認了，從殘骸和飛行員的所著的裝備看毫無疑問是一架超音速戰鬥機，與教練機差的十萬八千里。」