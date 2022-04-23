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像難民營 上海方艙床間隔不足半米

中國新聞組／上海23日電
一名在隔離點的女子獲分配一行軍床，距離男性隔離者僅40公分。（視頻截圖）
一名在隔離點的女子獲分配一行軍床，距離男性隔離者僅40公分。（視頻截圖）

一名被送往方艙醫院隔離的上海女子發短片投訴，裡面男女不分，床位間僅40公分，形容裡面「更像難民營」；也有母親拍片以立遺照，因為一家七口缺乏食物瀕臨死亡；另外，上海疫情爆發以來，貨車司機被禁止中途下車，吃喝及如廁均在車內。

自由亞洲電台報導，上海封城措施已引起民眾強烈不滿，九廷小區、萬盛小區的居民因缺少食物，先後公開抗議，有的在大樓窗外敲鍋碗瓢盆，也有的索性在小區內遊行，抗議政府分配物資不足。

據報導，那些被送到方艙醫院的陽性感染者所處的處境更差。一名女子拍片說，她被安排在一男性感染者旁邊，兩張行軍床的距離不足半米，這對女性極不尊重。女子說，他們分配給我的床和旁邊這位伯伯的床，中間距離大概40厘米；我的周邊都是男性。你至少要分隔男女，沒有床都可以忍，然後就是拒絕我。我真的是崩潰了，我想到最差，但沒有想到這麽差。我覺得在這裡面完全沒有被當人看待，沒有當成病人看。這裡像難民營，人像牲口。

另外，近日傳出一名母親趕到上海見近乎餓昏的女兒，該母親哭訴：「孩子上海在打電話來說，媽媽，我就一包方便麵，不捨得吃。她三天都沒有吃，小孩子餓得哭。」另一位身處上海的女子哭訴，她一家七口最小的年齡不到兩歲，吃光鹹菜而又買不起高價的蔬菜。她說如果全家死在上海，以短片為證。

報導稱，卡車司機趙峰載著30噸出口的百貨商品，從西安三天兩夜趕了一千多公里路，到上海時遇上封控。他只能「居車隔離」。

據網民說，進入上海浦東的一條馬路上，被就地隔離的貨車司機多達100多人。有市民為司機們送去了自熱米飯、自熱火鍋或盒飯。司機們在路邊壘了土竈，煮麵，烙餅，做疙瘩湯。

有貨車司機上傳的短片中指出，他們的車門被貼上了封條，沿途不准下車和開車門，每到一個關口必須出示24小時內的核酸陰性證明。在車上，司機大小便「就地解決」，因此許多司機忍著飢餓，長途駕駛三天。

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