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滬疫情又彈 解封難、「潤學」興起 近半外國人想逃離

中國新聞組／上海23日電
上海22日開展社會面清零攻堅九大行動。圖為醫護人員在靜安區為居民核酸檢測採樣。（中新社）
上海22日開展社會面清零攻堅九大行動。圖為醫護人員在靜安區為居民核酸檢測採樣。（中新社）

上海新冠疫情一度好轉，日增感染人數連五天下跌，近三日更低於2萬例。不料，上海市衛健委通報22日的染疫人數，又大幅彈升至2萬3370例，較前一日大增逾5700例。而上海解封無期，不僅市民快崩潰，出現了「潤學」流行語，連外國人也心生去意。一項在4月中對住在上海的950名外國人調查顯示，近半表示將離開。

美國之音引述這項由香港福克斯傳媒旗下一家地方平台「這是上海」4月中旬的調查指出，有48%的受訪外國人表示，如果不是馬上離開，也會在今後12個月裡離開上海； 37%的人表示，他們會堅持到疫情結束，視上海情況是否好轉再決定去留。這兩類人加起來占全部受訪者的85%，意味著未來一年，上海的外國人將會減少一半。

另外，有31%的受訪者表示，他們準備在離開中國後回到自己的母國，22%的人說他們離開上海後會去亞洲某個國家。 此次調查發現受訪者中擁有研究生以上學歷的占55%。從職業上看，受訪者中從事教育工作的占44%。這意味著泰國和越南將會在未來一年得到不少教育專業人士，上海留下大量教學職位空缺恐使教學職位工資上漲。

法廣報導，另有調查顯示，在上海的外國企業中也有一部分準備撤離。日本產經新聞台北支局長矢板明夫12日在臉書發文稱，有很多日本商人被中國的鐵腕防疫政策嚇到，正計畫離開中國。

另據報導，除了外國人，部分上海台商通過社群平台表示，對上海此次的強力封控以及造成的混亂感到驚慌和失望，讓他們覺得「不如歸去」。還有一些移居上海的台灣青年，也因封控下的苦悶和徬徨想出走。

據上海衛健委統計，22日上海新增本土確診2736例和無症狀感染者20634例，共23370例，較21日回升，打破近日多天新增病例數持續下降的紀錄。22日並新增本土死亡12例。

這顯示，儘管執行嚴格的封控防疫措施已將近一個月，上海疫情仍未出現明顯轉折。21日深夜，上海再宣布更嚴格的「社會面清零攻堅九大行動」迄今未能給出何時能解封的答案。這讓已經被「關」近月的上海市民也想移民。英國金融時報報導，部分富裕人士和中產家庭考慮移民，一家公司單日就接到200個以上的移民查詢。

無力移民的市民只好自我解嘲。上海民間開始拜起1952年從上海赴港的作家張愛玲，稱她為「跑路天后」，甚至貼上張愛玲的照片並寫「拜祖師爺」求保佑字句，發洩對當局的不滿。網民並以英文run的諧音字「潤」字造句，要大家「能潤（Run）就潤（Run）」，還因此出現了「潤學」流行語。

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