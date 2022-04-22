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封控生不滿…上海人拜起張愛玲 尊為「跑路天后」

中國新聞組／上海22日電
上海人拜起作家張愛玲，稱她為「跑路天后」。（本報系資料照片）
上海人拜起作家張愛玲，稱她為「跑路天后」。（本報系資料照片）

上海封控近一個月，期間發生各種防疫亂象，除了移民諮詢暴增外，上海人開始拜起作家張愛玲，稱她為「跑路天后」。網友們遙想當年張愛玲若沒有移居香港，恐難在文化大革命等政治運動中「全身而退」，藉此抒發封控的種種不滿。

2022年4月14日，封控下的上海。（路透）
2022年4月14日，封控下的上海。（路透）

中央社報導，張愛玲1920年出生於上海，1949年中共建政，儘管一開始備受禮遇，她仍在1952年以「繼續因抗戰而中止的港大學業」為由申請赴港，之後定居美國。

1950至1976年，中國三反五反、大躍進、文化大革命等政治運動，讓政經社環境動盪，釀出無數悲劇。而張愛玲描述中共治下的中國農村土改、三反運動的《秧歌》、《赤地之戀》則在此期間陸續出版。

在上海這波抗擊新冠病毒疫情期間，因嚴格的防控導致的次生災害頻傳，保供物資無法送達、「買菜難」讓上海人餓肚子，以及「一刀切」的「應收盡收」政策，在在讓民眾苦不堪言。

於是，上海人開始拜起張愛玲，並稱她為「跑路天后」，遙想她當年若不「潤」（Run的中文諧音，在上海封控期間成為爆紅字），會遇上甚麼迫害。

在微博上，有網友貼上張愛玲的照片，並寫上「拜祖師爺」、「祖師爺保佑我」，或是「拜了能保佑我潤嗎」等留言，反映了上海民眾對官方防控的不滿情緒。

現居德國的中國知名時事評論家長平在德國之聲網撰文指出，人們應該讀一讀張愛玲描述飢餓的《秧歌》，因為《秧歌》與當下上海的境遇密切相關。《秧歌》不僅講述了一個政權製造的饑餓和迫害等人權災難，還揭露了這個政權怎樣看待底層的苦難，怎樣留下「正確的集體記憶」。

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