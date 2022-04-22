菲爾茲獎得主…「數學皇帝」丘成桐哈佛退休 轉任清華

丘成桐從哈佛大學退休，受聘清華大學講席教授。（取材自東方網）

被「紐約時報」稱為「數學皇帝」的「菲爾茲獎」首位華人 得主丘成桐，日前從哈佛大學退休，受聘為清華大學講席教授，全職任教於清華。丘成桐多年來一直在培養中國數學人才，他曾說，「我這一輩子只有兩個心願，一個是成為大數學家，另外一個是提升祖國的數學，使它領導世界數學」。

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綜合媒體報導，4月初，丘成桐在清華園度過了73歲的生日，並表達了自己的願望，「我們要競爭的人是全世界最偉大的科學家，走一條自己的路出來，以後我在清華跟你們共進退」。

清華大學在2021年推出「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」，面向從初三至高三具有數學天賦的學生。丘成桐期望，通過這一計劃，在10年內培養出一批不必出國取經、完全在中國本土成長起來的世界一流學者。

丘成桐出生廣東汕頭，戰亂中隨家人南遷至香港 。20歲時，丘成桐提前修完香港中文大學數學系所有必修課程，被美國加州大學 伯克利分校破格錄取為研究生，師從數學大師陳省身。丘成桐於22歲時取得博士學位，25歲被聘為史坦福大學教授。

1976年，27歲的丘成桐證明了卡拉比猜想，推動微分幾何新時代的到來。1979年，他與學生Richard Schoen合作解決了愛因斯坦廣義相對論中的正質量猜想。33歲，丘成桐獲得數學界最高獎「菲爾茲獎」，是首位獲此殊榮的華人。

由於開創了「幾何分析」領域，丘成桐獲得了麥克阿瑟獎、克拉福德獎、沃爾夫獎、馬塞爾·格羅斯曼獎等世界頂級科學大獎。卡拉比-丘定理不僅影響了幾十年來微分幾何的發展，也為物理學的超弦理論提供了理論基礎。

之後，丘成桐也持續推動中國的數學教育。他在清華大學、浙江大學、東南大學等七所高校創建數學研究中心，籌建北京雁栖湖應用數學研究院，擔任主任不取分文薪酬。

1996年，丘成桐推動中國科學院晨興數學中心建立，仿照美國普林斯頓高等研究院模式運行，形成了一個頂尖的代數算數幾何研究團隊。1998年，他發起並組織國際華人數學家大會，評選有華人菲爾茲獎之稱的「晨興數學獎」，發掘數學新星。

對於清華數學學科的發展，他表示，「我們要培養精英中的精英，帶領中國數學學科最前沿的研究，我們叫『領軍班』就是這個意思」。