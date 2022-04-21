寧波神救援 20米抹香鯨擱淺20小時 順利「回家了」

抹香鯨救援現場。（取材自央視新聞〉

「一頭鯨魚在浙江省寧波市象山縣附近海域擱淺！」日前一條新聞在中國社交平台上被廣泛轉發，數百萬網友紛紛為這頭鯨的命運祈禱。「加油，大魚！你一定要挺過去。」經過大家協力、20小時救援後，這頭近20米、重逾70噸的抹香鯨，順利游回大海。

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香港 文匯報報導，寧波市魚人水生野生動物救護中心組長王亮亮帶隊前往救援。「到了現場，鯨魚的受傷情況還好。因為灘塗平坦，石塊比較少，我們簡單對鯨魚進行了清創和消毒處理。」

據報導，海水逐漸退去，鯨魚完全裸露在灘塗上。離開深海的鯨魚，表皮上的水分快速流失，臟器也有可能因為自身體重壓迫而受損。鯨魚偶爾向救援人員擺擺尾巴，但明顯活力越來越弱。

救援人員當即決定，無論如何先要為鯨魚「保命」。可行措施是暫時進行原地降溫保濕，等夜間漲潮時再另想辦法。救援人員小心拿起水桶，潑水為鯨魚保濕。打水，潑水；打水，潑水整個下午。

救援人員持續不斷地用水桶朝它潑水。（取材自南方都市報）

夜幕降臨，海水終於開始漲潮。「令人欣喜，鯨魚的生命狀態在不斷提升。」現場救援專家、自然資源部第二海洋研究所高級工程師翟紅昌說。

當天到了晚上10時許，象山附近海域潮位高漲，已基本可以覆蓋住鯨魚身體。象山隨即組織七艘船抵達抹香鯨所在海域，擱淺抹香鯨被拖拽到水深28米的區域，恢復自主下潛能力，游回深海。

為了防止鯨魚二次擱淺，放生地點的選擇經過了一番思量。「這個地方必須水夠深、離岸邊遠、迴旋空間大。」翟紅昌說。次日凌晨5時許，在漁政船隻的護航下，鯨魚成功抵達目的海域。工作人員切斷牽引繩索，鯨魚成功脫困回歸。

浙江海洋大學教授趙盛龍表示，此前在浙江沿海大多是鯨鯊類救援，還是第一次出現大型抹香鯨。20米左右長度的抹香鯨已經是「古稀之年」，「此前在福建海域有過相關的抹香鯨記載」。