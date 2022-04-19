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吉林大學宿舍封控逾月 老師帶學生「放風」 體驗蹲監獄快樂？

中國新聞組／北京19日電
吉林大學學生在微博上分享「放風」的圖片。（取材自微博）
吉林大學學生在微博上分享「放風」的圖片。（取材自微博）

吉林省自3月初收緊防疫政策，吉林大學學生被封在宿舍超過一個月。近日，學校分批次安排學生排隊去操場活動透氣。有網民說，讓學生體驗一把蹲監獄的快樂。

香港01報導，吉林大學分批次安排學生排隊去操場活動透氣，還安排保安維持秩序。有吉林大學學生16日在網上發布影片，稱學校對學生進行核酸檢測後，發現沒有什麼問題，因此決定讓學生「出去放放風」。有學生透露，學生需要提前報名，由老師帶隊，分樓層去操場活動透氣，由體育學院同學帶領大家做體操，而平均放風時間約一小時至一個半小時。

有學生表示，能出門肯定大家都很開心，同時也調侃，這樣的形式是「純（監）獄風」。不過，有網民認為此舉是將學生當成養牲畜，「有吃有喝就高興，退一萬步說牲畜也不是有吃有喝就高興的」、「很搞笑嗎？多悲哀啊」、「你來宿舍關一個月，然後出去被放羊一次，試試有多高興吧」。

吉林大學放風的消息傳出後，微博超話裡湧入大量學生分開的文章與照片，能出門的女學生特地畫了美美的妝容自拍，也有散步、做體操鍛鍊的照片。其他大學學生看到吉大放風的消息也過來抱團喊嘆，「什麽我們一直都沒有可以出去放風的消息，為什麽其他校區的都能出去了，救救孩子叭。」

吉林大學學生排長隊出門「放風」。 (視頻截圖)
吉林大學學生排長隊出門「放風」。 (視頻截圖)

檢測 監獄 香港

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