怨封城 「新奴隸」歌曲疫情中暴紅 「你個騙子」也被傳唱

方略的歌曲「新奴隸」唱進很多人的心裡。(視頻截圖)

上海封城 造成大量民怨，「新奴隸」、「你個騙子」等歌曲引發熱議。另外，微博 近日封殺多個與此有關的熱搜話題，其中包括中國國歌「義勇軍進行曲」的第一句歌詞「起來，不願做奴隸的人們」。西方觀察人士和記者對於中國審查機構的這一舉措感到哭笑不得。

自由亞洲電台報導，「New Slave 新奴隸」歌詞：當沒病的人被關在家當作了病人，當真正有病的人踏不進醫院的大門，當因為遵守命令變成了理由去傷人，當他們變成行屍走肉被抽乾了魂兒……。

上海歌手方略的「新奴隸」唱進很多人的心坎裡，卻踩到了防疫痛腳。16日，方略將視頻設為私密狀態，取而代之的是「一個說明」的視頻，只有一篇「無聲」的中英文版本聲明寫著，「這段時間，New Slave(新奴隸)這首歌在不同的地方都獲得了一點點關注，謝謝大家的觀看和評論，我感到誠惶誠恐──寫這首歌，是為了想要讓大家一起來反思，我們應該如何面對問題、解決問題。」

在疫情 封控下，另一首說唱歌手高雅在2017年發表的「你個騙子」也重新在社交媒體流傳。「你吹牛還打稿子，每天又還準時到了晚上7點，還要霸占老子電視，『觀眾朋友 晚上好』，老子心情不好。」歌詞諷刺著每天晚上7點在央視播映的「新聞聯播」。

美國之音報導，微博近日封殺與「奴隸」有關的熱搜話題，包括中國國歌「義勇軍進行曲」的第一句歌詞「起來，不願做奴隸的人們」。這不是中國社媒第一次封殺國歌內容。2020年武漢疫情爆發初期，「吹哨人」李文亮醫生之死觸發了網民們對當局的憤怒。當時，豆瓣曾以「含有激進時政或意識形態」為由封殺了同一句國歌歌詞。

上海封城後，這句歌詞和其中的一些關鍵字也成為一些網民批評政府時引用的語句。日前，熱搜話題「起來，不願做奴隸的人們」在微博上被審查，相關搜索結果無法顯示。