空難近月後 東航復飛波音737-800 說是這原因

東方航空恢復波音737-800型客機的飛行。（取材自東航官網）

瀟湘晨報報導，在東航 MU5735發生空難後，東方航空 公司開始重新啟用旗下的波音737-800客機用於商業飛行。不到一個月前，東航一架同類型客機在中國南方墜毀，機上乘客和機組人員無一生還。隨後，東航停飛了所屬200多架波音737-800客機。

東方航空17日恢復此型客機飛行，東航客服稱，暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，正有計畫的逐步恢復運營。

報導稱，在停飛近一個月後，東航17日恢復了波音737-800的商業運營。復飛首趟航班為MU5843，於17日上午10點左右從昆明長水國際機場 起飛，一小時後落地成都雙流國際機場。

17日下午1點左右該飛機執飛MU5844次返程航班，從成都雙流起飛，於2點12分落地昆明長水國際機場。

執行昆明—成都的這架東航波音737-800客機，16日一早還做了昆明本場的適應性飛行，在「飛常準」上可以看到MU200的航班號，9點58分起飛，11點06分落地。

據飛常準APP數據，該執飛航班飛機註冊號為B-207L，機齡3.4年。據了解，該架飛機於2018年11月9日由東航雲南公司引進。

東方航空雲南有限公司是中國東方航空股份有限公司旗下的控股子公司，其前身為成立於1992年7月的雲南航空公司，主運營基地位於雲南省昆明市。目前，該公司執管飛機近百架。

目前東航大部分的起降航班，仍然使用波音737-700型和空客A320系列。

中新財經報導，對此，東航客服稱，此前，暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，東航正在嚴格按照民航適航的標準和規章要求，有計畫的逐步恢復運營。