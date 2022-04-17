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上海傳播指數下降 蘇州半封城

記者廖士鋒、林汪靜／綜合報導
上海封城已逾半個月，為解決「買菜難」的民怨，各大保供企業正強化物流配送。（新華社）
上海封城已逾半個月，為解決「買菜難」的民怨，各大保供企業正強化物流配送。（新華社）

上海全面封控已逾二周，染疫者仍居高不下，每日通報病例數都超過2萬。緊鄰上海的江蘇省蘇州市昨起也進入「半封城」封閉式管理。而去年底曾「封城」防疫的西安，近日因新增數例染疫者就宣布實行「臨時性管控措施」。

國家衛健委通報，16日中國新增本土確診病例3504例，其中上海3238例，新增本土無症狀感染者2萬2512例，其中上海2萬1582例，上海病例仍在高位。

央視新聞15日晚間報導，副總理孫春蘭指出，上海疫情的傳播指數由當初的2.27下降到現在的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，傳播指數下降，說明「本輪疫情控制住已經很接近了」，如果指數下降至1，就說明本輪疫情基本上就不傳播了。

上海長時間封控，民怨沸騰，過多染疫者也使當地醫療體系不勝負荷。上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波坦承，近日每天新增陽性感染者數量較多，轉運工作壓力較大，市區兩級轉運都存在不足，例如，轉運不及時、候車時間長、入駐方艙慢、出院流程不通暢等。

中國這波本土疫情來勢洶洶，許多地方政府如臨大敵，一再升高防疫措施。自今年4月以來，已有逾10多個城市因疫情採取封控或社會面防控等措施。

西安此前因疫情封城長達32天，引發廣大民怨。相隔不到3個月，在疫情並不嚴重的情況下，官方15日宣布臨時社會面管控後，引發市民恐慌，以為封城又來了。社群平台顯示，許多人連夜搶購物資。

西安市政府副秘書長張峰虎稱，只實行4天臨時社會面管控的考慮，主要是因為Omicron變異株的潛伏期多為3至7天。目前報告的最後1例社會面病例是4月13日發現、14日確診的，為抓住這4天的窗口期，努力用最小代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。他並澄清西安目前沒有封城，也不會封城。

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